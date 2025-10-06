„Klaipėdos energija“: kaip pasiruošti šildymo sezonui, kad namuose būtų šilta

Pirmoji apsauga nuo šalčio – sandarumo užtikrinimas
Tinkamai sureguliuoti plastikiniai langai – pirmasis žingsnis į jaukesnius namus. Gerai užsandarinti būsto ir laiptinės langai ne tik sulaiko šaltį bei skersvėjus, bet ir apsaugo nuo gatvės triukšmo. Taip pat pakyla patalpos temperatūra, o tai gali prisidėti prie mažesnių būsto šildymo sąskaitų. Prieš žiemos sezoną verta peržiūrėti visus langus, net jei jie atrodo tvarkingi – nereikėtų laukti, kol langas pradės girgždėti. Būtina nepamiršti ir balkono langų bei plastikinių durų. Nors toks darbas gali atrodyti nesudėtingas, jis reikalauja patirties, todėl geriausia kreiptis į specialistus, kurie ne tik sureguliuos, bet, jei reikia, pasiūlys ir naujus sprendimus.
Ne mažiau svarbios būsto vidaus ir lauko durys. Jos, kaip ir langai, turi būti sandarios – kitaip šaltas oras lengvai pateks į vidų. Tad durų montavimas ir remontas yra dar vienas naudingas darbas, kurį verta atlikti dar prieš prasidedant šildymo sezonui.
Dar vienas sprendimas – balkonų ir lodžijų stiklinimas. Tai ne tik pagerina garso izoliaciją, bet ir sumažina šilumos nuostolius. Tokia investicija itin pasiteisina artėjant žiemai, nes užtikrina papildomą šilumos sluoksnį tarp lauko ir gyvenamųjų patalpų.
Būtinas žingsnis šiltiems namams – šildymo sistemos priežiūra
Net ir užsandarinus langus bei duris, šiluma bus naudojama neefektyviai, jei name veikianti šildymo sistema nebus tinkamai prižiūrima.
Jei šildymo sezono metu pastebima, kad radiatoriai nešyla, šyla per daug ar netolygiai, vartotojai turėtų kreiptis į savo pastato administratorių ar bendrijos pirmininką. „Klaipėdos energija“ šilumą tiekia iki pastato įvado, o už šildymo kokybę ir tinkamą šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė ar bendrija. Prižiūrėtojai turi laikytis priežiūros reikalavimų, reguliariai išleisti orą iš radiatorių bei plauti sistemos vidų.
Tačiau dar prieš prasidedant šildymo sezonui būtina, kad pastatų šilumos ir karšto vandens sistemos būtų paruoštos naujam šildymo sezonui ir atitiktų Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles. Teisės aktuose numatyta, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas turi atlikti privalomus darbus, surašyti jų pagrindu Pastato parengties šildymo sezonui aktą ir pateikti jį pastato valdytojui. Valdytojas, gavęs šiuos dokumentus, ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos, pasirašo aktą ir privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui, arba nurodo trūkumus, kuriuos prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Nepateikus šio akto, šilumos vartoti pastate negalima.
Tik tinkamai prižiūrima ir efektyviai veikianti namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema gali padėti gyventojams sutaupyti nuo 5 iki 20 proc. išlaidų – tai reikšmingas skirtumas, ypač šaltą žiemą. Kas yra konkretaus namo šildymo sistemos prižiūrėtojas, galima sužinoti interneto svetainėje: klenergija.lt
Pokyčius lemia kasdieniai įpročiai
Efektyviausias sprendimas taupyti šilumą bei gauti mažesnes sąskaitas yra pastato renovacija. Tačiau kol pastatas nėra atnaujintas, gyventojams patiems verta prisiminti ir kasdien taikyti paprastus, bet veiksmingus šilumos taupymo būdus. Be jau minėtų veiksmų, verta prisiminti:
- Laikyti uždarytas prieškambario, laiptinės bei kitų šaltų patalpų duris.
- Neuždengti radiatorių užuolaidomis, baldais ar dekoratyvinėmis grotelėmis – tai trukdo šilumai sklisti į kambarį. Rekomenduojama rinktis užuolaidas iki palangės – taip daugiau šilto oro patenka į kambarį. Jei tokios galimybės nėra, bent jau nakčiai užuolaidas verta užkelti ant palangės. Naudinga ir reguliariai nuvalyti dulkes nuo radiatorių, kad šiluma sklistų efektyviau.
- Saulėtomis dienomis atitraukti užuolaidas ar žaliuzes – taip natūraliai bus prišildomos patalpos.
- Tinkamas namų vėdinimas – patalpas reikėtų vėdinti intensyviai, bet trumpai, kad nespėtų atvėsti lubos, sienos ir grindys.
- Temperatūros sumažinimas – nebūnant namuose arba naktimis temperatūrą galima sumažinti iki 17–18 laipsnių. Taip sutaupoma 5–7 proc. šilumos.
Kruopštus pasiruošimas šaltajam sezonui – nuo būsto sandarumo užtikrinimo iki šildymo sistemos priežiūros ir atsakingų kasdienių įpročių – sudaro sąlygas gyventi šilčiau, jaukiau ir taupiau. Tai ne tik investicija į komfortą, bet ir į atsakingesnį bei tvaresnį šilumos energijos vartojimą, mažinantį poveikį aplinkai ir užtikrinantį efektyvesnį išteklių naudojimą.
Daugiau naudingų patarimų galima rasti „Klaipėdos energijos“ ir Energetikos ministerijos svetainėse:
klenergija.lt/energijos-taupymas
https://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas/kaip-taupyti-siluma/
