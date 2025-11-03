Rudens pabaigoje šilumos kaina Klaipėdoje – viena mažiausių šalyje

Sezono pradžia – stabilia šilumos kaina
Paskutinį rudens mėnesį šiluma Klaipėdos ir Gargždų gyventojams kainuos 6,59 ct/kWh (su PVM). Tai maždaug 2 proc. daugiau nei spalį, kai šilumos kaina siekė 6,43 ct/kWh (su PVM), tačiau 1 proc. mažiau nei prieš metus – 2024-ųjų lapkritį šiluma kainavo 6,66 ct/kWh (su PVM).
Įprastai nuo šildymo sezono pradžios šilumos kainos palaipsniui didėja dėl augančio šilumos poreikio. Labiausiai kainos išauga sausio–vasario mėnesiais, o artėjant pavasariui, kai poreikis mažėja, šilumos kainos ima kristi.
Kainų pokytį lemiantys procesai
Šiemet lapkritį šiluma bus šiek tiek pigesnė nei pernai tuo pačiu metu. Prie to labiausiai prisidėjo 7,4 proc. mažesnė vidutinė šilumos kaina, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Be to, pagrindinio bendrovės kuro – biokuro – kaina sumažėjo 4,6 proc., o rečiau naudojamų gamtinių dujų – 27 proc.
Centralizuotai tiekiamos šilumos kainą sudaro pastovioji kainos dedamoji, kintamoji kainos dedamoji, papildoma dedamoji ir pridėtinės vertės mokestis (PVM). Didžiausią kainos dalį sudaro kintamoji dalis, kuri apima biokuro, dujų, elektros energijos, vandens, kitų kintamų sąnaudų bei šilumos, superkamos iš nepriklausomų gamintojų, kaštus.
Atsakingas šilumos vartojimas – būdas sutaupyti
Kokią galutinę sąskaitą už būsto šildymą gaus vartotojai, gali lemti ne tik šilumos kaina, oro temperatūra, bet ir suvartotas šilumos kiekis. Pastarasis priklauso nuo daugelio veiksnių: pastato būklės, šildymo sistemos efektyvumo bei gyventojų individualių vartojimo įpročių.
Norint užtikrinti, kad namuose būtų šilta ir komfortiška, bet kartu šilumos energiją vartoti taupiai bei mokėti už šildymą mažiau, gyventojai kviečiami pasirūpinti savo būstais. Svarbu tinkamai sureguliuoti būsto plastikinius langus, užsandarinti būsto ir laiptinės langus, įstiklinti balkonus ir lodžijas, neuždengti radiatorių užuolaidomis, baldais ar dekoratyvinėmis grotelėmis.
Jei šildymo sezono metu pastebima, kad radiatoriai nešyla, šyla per daug ar netolygiai, vartotojai turėtų kreiptis į savo pastato administratorių ar bendrijos pirmininką. „Klaipėdos energija“ šilumą tiekia iki pastato įvado, o už šildymo kokybę ir tinkamą šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė ar bendrija.
Visą praėjusį 2024–2025 m. šildymo sezoną bendrovės gaminamos ir tiekiamos centralizuotos šilumos energijos kaina išliko tarp trijų mažiausių penkiuose didžiausiuose šalies miestuose. „Klaipėdos energija“ ir šį sezoną sieks, kad šilumos kainos, kiek tai priklauso bendrovės pastangų, išliktų kuo artimesnės praėjusių metų lygiui.
