„Klaipėdos energijos“ šiluma šį sezoną – tarp pigiausių Lietuvoje

Mažesnės šilumos kainos nei šalies vidurkis

2024–2025-ųjų šildymo laikotarpį vidutinė šilumos kaina uostamiestyje ir Gargžduose siekė 6,51 ct/kWh (be PVM), tai yra 3 proc. žemesnė nei praėjusį sezoną, kai kaina siekė 6,74 ct/kWh (be PVM). Siekiant užtikrinti tikslų palyginimą, kainos pateikiamos be PVM, nes pernai gegužę pagal Seimo sprendimą buvo panaikinta dvejus metus galiojusi 0 proc. PVM lengvata centralizuotai tiekiamai šilumai gyventojams.

O šį sezoną jau pradėtas taikyti 9 proc. PVM tarifas.

2024 m. lapkritį ir gruodį Klaipėdos ir Gargždų gyventojams tiekiamos šilumos kaina buvo mažiausia tarp 5 didžiųjų šalies miestų, o 2025 m. balandį – žemiausia visoje Lietuvoje. Likusiais mėnesiais „Klaipėdos energija“ tarp kitų šilumos tiekėjų išsiskyrė viena žemiausių šilumos kainų Lietuvoje. Per visą šildymo sezoną bendrovė nuosekliai išlaikė konkurencingą kainą, kuri svyravo tarp 5,49 ct/kWh ir 7,41 ct/kWh (be PVM), kai tuo metu šalies vidutinė šilumos kaina svyravo nuo 7,9 ct/kWh iki 8,7 ct/kWh (be PVM).

Visgi didžiausia šilumos kaina fiksuota 2025 m. vasarį, kai brango žaliavos. Biokuras ir gamtinės dujos pabrango 21–23 proc., taip pat 10proc. išaugo vidutinė šilumos aukcione superkamos šilumos kaina.

Veiksniai, lėmę šilumos kainų pokyčius

Šildymo laikotarpiu apie 75 proc. visos šilumos kainos sudaro kintamoji dalis, kuri apima biokuro, dujų, elektros energijos, vandens ir kitų kintamų sąnaudų bei šilumos, superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų, sąnaudas.

Iš šių dedamųjų dalių didžiausią įtaką šilumos kainos pokyčiams daro kuro kainos. Šilumos gamyba iš pagrindinio bendrovės kuro – biokuro – buvo apie 9 proc. didesnė, o kaina sumažėjo 6 proc. nei ankstesniu šildymo sezonu.

Teigiamos įtakos kainų mažėjimui turėjo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) 2024-ųjų rugpjūtį nustatytos ir patvirtintos naujos šilumos kainos dedamosios, kurios sumažėjo nuo 2,61 ct/ kWh iki 2,10 ct/ kWh.

Mažėjo vidutinės išlaidos už būsto šildymą

50 m2 buto Klaipėdos mieste vidutinės išlaidos patalpų šildymui sudarė apie 45 Eur (be PVM), kai tuo pačiu laikotarpiu ankstesniu šildymo sezonu buvo 12 proc. didesnės – apie 52 Eur (be PVM). Nepaisant mažesnės šilumos kainos ir šiltesnės lauko temperatūros bei įvertinus tai, kad šį sezoną gyventojams centralizuotai tiekiamai šilumai buvo taikomas 9 proc. PVM tarifas, gyventojai už būsto šildymą vidutiniškai mokėjo 4 proc. mažiau – apie 45 Eur be PVM arba apie 50 Eur su PVM.

Būsto šildymo išlaidas mažino ir palankios oro sąlygos. Šį šildymo sezoną vidutinė lauko temperatūra Klaipėdos mieste siekė apytikriai 3,38 °C – buvo 1,24 °C šilčiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Patį šalčiausią mėnesį, vasarį, kai vidutinė temperatūra siekė -0,6 °C, gyventojai už būsto šildymą vidutiniškai mokėjo apie 55 Eur be PVM arba apie 60 Eur su PVM.

Įtaką mokesčiams už būsto šildymą taip pat turėjo gyventojų įpročiai, elgesys, pastatų būklė.

Gyventojai gali pratęsti arba baigti šildymą patys

Nors šildymo sezonas Klaipėdos ir Gargždų savivaldybių sprendimu jau baigtas, tačiau šilumos vartotojai gali baigti arba pratęsti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Tam reikia kreiptis į namo administratorių ir gauti daugumos savininkų (50 proc. + 1) sutikimą.

Jei vartotojai savo nuožiūra dar nėra baigę šildymo sezono, bet pastebėjo, kad radiatoriai nešyla, šyla per daug ar netolygiai, jie taip pat turėtų kreiptis į savo pastato administratorių ar bendrijos pirmininką. „Klaipėdos energija“ šilumą tiekia iki pastato įvado, o už pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas atsakingas jų prižiūrėtojas.

Šildymo sezonas Klaipėdos mieste pradėtas 2024 m. spalio 14 d. ir baigtas 2025 m. balandžio 16 d.

Vasarą ruošiamasi naujam šildymo sezonui

Pasibaigus šildymo sezonui darbai nesustoja – „Klaipėdos energija“ ir toliau tieks šilumos energiją karštam vandeniui ruošti Klaipėdos ir Gargždų vartotojams.

Šilumos tiekimo metu išryškėja trūkumai, todėl pasibaigus šildymo sezonui yra atliekami hidrauliniai bandymai. Jų metu nustatomi ir šalinami korozijos sukelti vamzdynų defektai bei įtrūkimai.

Klaipėdos mieste hidrauliniai bandymai bus vykdomi 6 etapais, o Gargžduose – 2 etapais. Vartotojai apie laikiną karšto vandens tiekimo nutraukimą bus informuoti iš anksto.

Taip pat bus vykdomi įrenginių ir biokuro katilų remonto darbai, tikrinami matavimo prietaisai ir atliekami visi planiniai techninės priežiūros bei remonto darbai. Visa tai daroma, siekiant užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams iki naujo šildymo sezono pradžios.