Tobulas laikas poilsiui

Šiandien galima tikėtis giedrios ir ramios dienos, termometro stulpelis kils iki 22–24 laipsnių žymos.
Sekmadienio naktį gali griaudėti perkūnija ir trumpai palyti, naktis nebus šalta – apie 15–17 laipsnių. Dieną taip pat tikėtini trumpi lietūs su griaustiniu, šils iki 20–22 laipsnių.
Pirmadienio naktis gali būti dar porą laipsnių šiltesnė už ankstesnę, žymesnio lietaus nenumatoma, dieną bus giedra, termometro stulpelis mažai nukryps nuo 20 laipsnių padalos.
Antradienio naktį ir dieną žymesnio lietaus nelaukiama, laikysis tokia pat oro temperatūra, kaip pirmadienį.
Trečiadienio naktį žymesnių kritulių taip pat nesitikima, dieną prognozuojama giedra, iš pietvakarių pasisukęs vėjelis atneš kiek šiltesnę oro masę, todėl dieną galima tikėtis 20–22 laipsnių šilumos.
Tikėtina, kad ketvirtadienis bus dar šiltesnis, turėtų būti giedra naktis ir saulėta diena, dieną šils iki 24–26 laipsnių.
Penktadienį laikysis panaši šiluma, lietaus nelaukiama, atrodo, kad saulėtas bus ir kitas savaitgalis. Tiesa, sekmadienį gali papūsti vakaris ir atnešti porą laipsnių vėsesnius orus, bet vis tiek tai bus šiltos dienos.
Rugpjūtis ne atsitiktinai vadinamas aksominiu vasaros mėnesiu, kai galima kaupti jėgą kūne ir raminti emocijas mėgaujantis gamtos malonumais.
Naujausi komentarai