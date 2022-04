Klaipėdos kapinėse – pats darbymetis: pastebi ir negerą tendenciją

Klaipėdos kapinių priežiūros tarnybos vadovė Daiva Breivė patvirtino, jog kapinėse jau kurį laiką yra didelis sujudimas – kasdien lankytojų netrūksta.

Jie po žiemos tvarko artimųjų kapus ir ruošiasi artėjančiam sekmadieniui – Motinos dienai.

Labai neatsakingai tvarkosi, ir kai pasakome pastabą, teigia, kad jiems taip yra patogiau.

"Mes ir patys tvarkome kapinių teritoriją, vandens tiekimas jau įjungtas. Tik gyventojai, atvykę tvarkyti kapaviečių, neretai teršia bendras erdves, palieka šiukšles prie konteinerių, verčia atliekas už kapinių tvoros, kai kuriais atvejais – net prie svetimo kapo. Labai neatsakingai tvarkosi, ir kai pasakome pastabą, teigia, kad jiems taip yra patogiau. Tai mus liūdina, bet čia nieko nepadarysi, kiekvienas savaip išauklėtas ir savaip elgiasi", – kalbėjo D.Breivė.

Šeštadienį, balandžio paskutiniąją dieną, kapinėse vyks laidojimai, kaip įprastai, ir automobilių judėjimas kapinių teritorijoje bus leidžiamas taip, kaip visada.

"Bet Motinos dieną, sekmadienį, gegužės 1-ąją, įvažiuoti automobiliais į Lėbartų kapinių teritoriją bus galima tik pro pagrindinius vartus, o išvažiuoti – per plėtros vartus, tai yra eismas vyks ratu. Tvarką prižiūrės du sargai. Be to, kaip ir lapkričio 1–2 dienomis, įvažiuoti į kapines Motinos dieną transportu bus galima tik iki 12 valandos, o nuo vidurdienio vartai bus uždaryti ir tiek Joniškės, tiek Lėbartų kapinių teritorija bus palikta pėstiesiems", – pabrėžė D.Breivė.

Kapinių priežiūros tarnybos vadovė patikino, jog po Vėlinių sulaukė daug lankytojų skambučių, žmonės dėkojo už tokią tvarką, kai galėjo ramiai aplankyti kapus ir nereikėjo baimintis pėsčiųjų takais važinėjančių automobilių.