Klaipėdos kraštą jau pasiekia Mokesčių inspekcijos grąžinamos pajamų permokos

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad teisingai užpildžiusius pajamų deklaracijas ir jas pateikusius gyventojus jau pasiekia Gyventojų pajamų mokesčio permokos – šiomis dienomis apie 2300 Klaipėdos apskr., apie 500 Tauragės apskr. ir per 1000 Telšių apskr. gyventojų iš viso grąžinta per 615 tūkst. eurų permokų.

„Gyventojų sąrašai, pagal kuriuos grąžinamos permokos, yra sudaromi atsitiktine tvarka, tačiau jos pirmiausia grąžinamos tiems žmonėms, kurie deklaracijas pateikė be klaidų. Pavedimai į gyventojų sąskaitas atliekami kiekvieną darbo dieną. VMI susidariusias permokas visiems grąžins iki liepos 31 dienos“, – sakė Klaipėdos AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Laimutė Mačernienė ir pabrėžia, kad mokesčio permoka grąžinama, jei gyventojas yra pateikęs ar patikslinęs visas privalomas ankstesnių metų pajamų deklaracijas*, taip pat nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas.

Pajamas šiais metais turi deklaruoti apie 77,7 tūkst. Klaipėdos apskr. gyventojų, iš jų per 34,5 tūkst. jau pateikė; atitinkamai Tauragės apskrityje iš 20 tūkst. gyventojų pajamų deklaracijas pateikė 8,8 tūkst., o Telšių apskrityje – iš 29,7 tūkst. gyventojų pateikė 14,1 tūkst. Nors iki pajamų ir turto deklaravimo termino pabaigos – gegužės 2 d. – dar liko kiek daugiau nei dvi savaitės, gyventojų prašoma nelaukti paskutinių dienų deklaravimui.

Naujausiais duomenimis, šiemet už visus mokestinius laikotarpius iš viso gauta apie 60 tūkst. Klaipėdos apskr. gyventojų pajamų deklaracijų su grąžintina GPM permoka, jiems bus grąžinta apie 30,9 mln. eurų suma. Apie 18,7 tūkst. šios apskrities gyventojų, pagal jų pateiktas deklaracijas, turės sumokėti beveik 10 mln. eurų GPM. Tauragės apskrityje 14,5 tūkst. gyventojų, kaip matyti iš jų pateiktų deklaracijų, turėtų susigrąžinti per 2,6 mln. eurų GPM permokų, o 5,4 tūkst. gyventojų - sumokėti per 2,2 mln. eurų GPM. Telšių apskrityje 26,1 tūkst. gyventojų atitinkamai turėtų susigrąžinti per 4,5 mln. eurų GPM permokų, o 8,1 tūkst. gyventojų - sumokėti apie 2,9 mln. eurų GPM.

Pažymėtina, jog VMI vis dar sulaukia patikslintų duomenų iš trečiųjų šaltinių (bankų, kitų kredito įstaigų, draudimo bendrovių, mokymo ir kt. įstaigų), todėl deklaracijas jau pateikusiems gyventojams

patariama pasitikrinti, ar jų preliminarios deklaracijos nėra atnaujintos, ar trečiųjų asmenų VMI pateiktų duomenų pažymoje nėra naujų duomenų ir ar jie visi perkelti į naujai suformuotą preliminarią deklaraciją. Pastebėjus, kad ne visi duomenys atitinka, reikėtų pateikti patikslintą deklaraciją. Tai padaryti paprasta – tereikia prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

VMI taip pat primena, kad iki š. m. liepos 1 d. yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar baudų. Tokia proga suteikiama pirmą kartą ir ateityje tokios galimybės nebebus. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami.

Norint pasinaudoti šia galimybe reikia pateikti arba patikslinti senas deklaracijas t. y. už 2014-2017 m. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokesčius nuo jų reikia sumokėti per 20 dienų, tačiau mokesčių mokėtojai gali sudaryti ir periodinių mokėjimų grafiką iki 2 metų laikotarpiui. Naujausiais duomenimis, 343 gyventojai ir įmonės sudarė tokius mokėjimo grafikus bendrai 2,8 mln. eurų sumai.

Visą aktualią informaciją apie 2018 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimą gyventojai gali rasti apsilankę VMI interneto svetainėje, skiltyje „2018 m. pajamų ir turto deklaravimas“. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. Informaciją apie VMI veiklą galite sekti ir socialinio tinklo „Facebook“ oficialiame VMI puslapyje www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija.