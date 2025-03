Klaipėdos mokyklose stiprinama žalingų įpročių prevencija: įrengiama daugiau detektorių ir kamerų

Kaip skelbiama pranešime, šiemet dešimtyje miesto mokyklų bus įrengti detektoriai, fiksuojantys elektroninių cigarečių garus. Jų įrengimui skirta 87,4 tūkst. eurų.

Detektorių įrengimo darbai „Aitvaro“, „Aukuro“, Hermano Zudermano, Vydūno, Suaugusiųjų gimnazijose, Jūrų kadetų mokykloje, „Gabijos“, „Vyturio“, „Versmės“, „Verdenės“ progimnazijose planuojami II–III ketvirtį, per mokinių atostogas.

Vaizdo kamerų įrengimui skirta 294,5 tūkst. eurų. Darbai suplanuoti 36 švietimo įstaigose – daugiausiai bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat keturiose neformaliojo švietimo įstaigose, keliose mokyklose-darželiuose.

Iš viso švietimo įstaigose numatoma įrengti 534 vaizdo kameras. Darbai taip pat planuojami II–III ketvirtį, per mokinių atostogas.

Pernai detektoriai, fiksuojantys elektroninių cigarečių garus, taip pat buvo įrengti dešimtyje miesto mokyklų. Savivaldybės teigimu, visos jų šią naujovę esą įvertino kaip pasitvirtinusią.

Iš pradžių detektoriai kai kuriose mokyklose suveikdavo kartą per mėnesį, o kai kur – iki 7 kartų per dieną, dabar suveikimo dažnis sumažėjo iki 2 kartų per dieną, praneša Klaipėdos miesto savivaldybė.