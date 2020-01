Klaipėdos pareigūnai įvardijo trikojų stovėjimo vietas

Šiandien – sausio 24 d. – uostamiesčio gatvėse dirba visi keturi mobilieji greičio matuokliai. Iki 14 val vadinamieji trikojai užfiksavo apie 160 greičio viršijimo atvejų.

Klaipėdos apskrities Kelių policijos pareigūnai nuolat vykdo policines prevencines priemones avaringumui mažinti ir saugumui keliuose užtikrinti. Kaip praneša policija, jos duoda akivaizdžių rezultatų: pernai, palyginti su 2018 m., Klaipėdos apskrities keliuose žuvusiųjų per eismo įvykius buvo gerokai mažiau. Per 2019 metus aštuonių Klaipėdos miestų ir rajonų keliuose žuvo 19 žmonių, tuo metu 2018 m. užgeso net 24 gyvybės. Sužeistųjų per eismo įvykius skaičius, deja, pernai išaugo – visoje apskrityje sužeisti 492 žmonės, o 2018 m. - 433.

Mobilieji greičio matuokliai daugiausia dirbs avaringiausiuose Klaipėdos apskrities kelių ruožuose – Kelių policijos tarnybos pareigūnai prie avaringiausių kelio ruožų Klaipėdos mieste priskiria Baltijos prospektą – čia dar šių metų sausio 2 d. buvo mirtinai partrenktas pėstysis, Šilutės pl. atkarpą tarp Šiaulių g. ir Baltijos pr., Jūrininkų prospektą, taip pat Minijos g. ruožą tarp Bijūnų g. ir Baltijos pr. ir Taikos pr. atkarpą tarp Sausio 15-osios ir Smiltelės gatvių. Neabejotinai jie bus statomi ir kitose uostamiesčio vietose vietose, kai tik bus pastebimas poreikis drausminti eismo dalyvius.

Kelių policijos pareigūnai nustatė ir avaringiausias atkarpas Klaipėdos apskrities teritorijoje esančiuose valstybinės reikšmės keliuose, čia pareigūnai taip pat planuoja dirbti naujaisiais greičio fiksavimo aparatais:

1. Krašto kelias Nr. 166 Plungė - Vėžaičiai;

2. Magistralinis reikšmės kelias Nr. A11 Šiauliai - Palanga;

3. Krašto kelias Nr. 168 Klaipėda – Kretinga;

4. Krašto kelias Nr. 227 Jakai - Dovilai - Laugaliai;

5. Rajoninės reikšmės kelias Nr. 2212 Klaipėda - Radailiai - Kretinga ruože nuo 3,71 km. iki 12.00 km./Krašto kelias Nr. 216 Gargždai – Kretinga.