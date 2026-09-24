Klaipėdos policija parodė, kaip auga Pipiras: mažasis keturkojis jau ruošiasi tarnybai

Vaizdo įrašo pradžioje pareigūnai klausia: „Pamenate Pipirą?“
Toliau matyti, kaip keturkojis kartu su pareigūne treniruojasi lauke. Pipiras mokomas klausyti komandų, susikaupti ir atlikti jam paskirtas užduotis.
„Jis stropiai mokosi, kad taptų geru tarnybiniu šunimi“, – skelbiama Klaipėdos apskrities policijos paviešintame vaizdo įraše.
Kadruose matyti, kad treniruotės vyksta žaismingai – už tinkamai atliktas užduotis Pipiras sulaukia pareigūnės paskatinimo. Keturkojis atidžiai seka jos komandas, o vėliau uostinėdamas aplinką atlieka ir paieškos pratimus.
Pipiras dar tik mokosi tarnybai reikalingų įgūdžių, tačiau kasdien vis geriau susidoroja su jam skiriamomis užduotimis.
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