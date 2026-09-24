 Klaipėdos policija parodė, kaip auga Pipiras: mažasis keturkojis jau ruošiasi tarnybai

Klaipėdos policija parodė, kaip auga Pipiras: mažasis keturkojis jau ruošiasi tarnybai

2026-09-24 10:57
Brigita Juodelytė

Klaipėdos apskrities policija pasidalijo nuotaikingu vaizdo įrašu, kuriame – tarnybai besiruošiantis keturkojis Pipiras. Nors šuo dar tik mokosi, treniruočių metu jam jau tenka atlikti įvairias užduotis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Klaipėdos policija parodė, kaip auga Pipiras: mažasis keturkojis jau ruošiasi tarnybai</span>
Klaipėdos policija parodė, kaip auga Pipiras: mažasis keturkojis jau ruošiasi tarnybai / Vaizdo įrašo stop kadras

Vaizdo įrašo pradžioje pareigūnai klausia: „Pamenate Pipirą?“

Toliau matyti, kaip keturkojis kartu su pareigūne treniruojasi lauke. Pipiras mokomas klausyti komandų, susikaupti ir atlikti jam paskirtas užduotis.

„Jis stropiai mokosi, kad taptų geru tarnybiniu šunimi“, – skelbiama Klaipėdos apskrities policijos paviešintame vaizdo įraše.

Kadruose matyti, kad treniruotės vyksta žaismingai – už tinkamai atliktas užduotis Pipiras sulaukia pareigūnės paskatinimo. Keturkojis atidžiai seka jos komandas, o vėliau uostinėdamas aplinką atlieka ir paieškos pratimus.

Pipiras dar tik mokosi tarnybai reikalingų įgūdžių, tačiau kasdien vis geriau susidoroja su jam skiriamomis užduotimis.

Šiame straipsnyje:
tarnybinis šuo
pipiras
šuo
policija
Pareigūnas
tarnyba
Klaipėdos policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų