Klaipėdos rajone bus atnaujinamas šis kelias

„Šis kelias svarbus ne tik Dituvos gyventojams, bet ir tranzitiniam eismui, jungiančiam Klaipėdos miestą su Priekule bei aplinkiniais kaimais. Sutvarkius šią sankryžą bus galima saugiau lankyti populiarias Klaipėdos rajono vietas“, – sako Valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuvos“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Kelio rekonstrukcijos darbus finansuoja nekilnojamojo turto investicijų bendrovės „Tewox“ valdoma įmonė „Lairina“, Dituvos kaime statanti parduotuvę „Iki“, – sutartį su ja pasirašė „Via Lietuva“.
„Tewox“ valdytojas Paulius Navinskas BNS sako, jog investicijos į kelio atnaujinimą sieks 882 tūkst. eurų, o darbus atlieka statybos įmonė „Baltijos pašvaistė“.
„Bendrovė investuoja ne tik į pastato, kuriame įsikurs 2026 metais pradžioje duris atversianti „Iki“ parduotuvė, statybas, bet ir į esamą objekto infrastruktūrą siekiant užtikrinti šalia pastato patogų eismą visomis kryptimis“, – komentare BNS teigė P. Navinskas.
Kelio rekonstrukcijos metu numatoma įrengti žiedinę sankryžą, atnaujinti asfalto dangą, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti keturias pėsčiųjų perėjas, sutvarkyti viešojo transporto stoteles su naujomis įvažomis ir paviljonais.
Darbai turėtų trukti nuo rugsėjo iki 2026 metų liepos.
