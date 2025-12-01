Klaipėdos rajone – trys specialieji planai

„Iš tiesų, mūsų, kaip Savivaldybės, tikslas yra užtikrinti darnią teritorijų plėtrą. Kai kur, deja, turime pripažinti, kad to nebuvo – urbanizacija vyko chaotiškai, nebuvo jokių sprendinių dėl paviršinių nuotekų, todėl turime problemų su tvinstančiomis teritorijomis, taip pat iki šiol rajone neturėjome ir vėjo jėgainių, nes to neleido Tarybos priimtas sprendimas, pagal kurį vėjo jėgainės gali būti statomos tik parengus specialųjį planą. O saulės elektrinės buvo statomos realiai bet kur, nes tai leido įstatymai. Tad turėjome imtis atsakingo planavimo, iš esmės įvertinti esamą situaciją ir suplanuoti, kaip gyvensime toliau: kokios taisyklės galios teritorijų vystytojams, gyventojams, kad visi žinotume, kokia kryptimi judame, kaip bus vystomos mūsų teritorijos. Padarytas milžiniškas darbas. Šių dokumentų rengimas užtruko ne vienus metus, aktyviai diskutavome su specialistais, gyventojais, tad dėkoju Tarybai, kuri priėmė reikalingus sprendimus, kad šiandien šie specialieji planai jau galiotų“, − sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas
Klaipėdos rajono savivaldybė yra žemiausioje Lietuvos dalyje, todėl čia dažnai pasitaiko potvynių, taip pat ir problemų dėl lietaus nuotekų surinkimo. Tai taip pat lemia ir sparti urbanizacija – teritorijų užstatymas tankėja, o tai reiškia, kad atsiranda vis daugiau asfalto, trinkelių ir kitos kietos dangos vietoj žaliųjų plotų, todėl vanduo nebespėja susigerti taip greitai kaip anksčiau. Be abejo, nereikėtų pamiršti ir klimato kaitos padarinių.
Šis specialusis planas parodo tinkamiausias vandens nutekėjimo kryptis, vandens surinkimo baseinus, numato bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo strategiją. Specialusis planas parengtas, įvertinus tokios infrastruktūros plėtros tendencijas, prognozes, problemas, numatyti ir tvarkymo prioritetai. Šio plano įgyvendinimas apima du dešimtmečius – iki 2035 m. ir nuo 2036 m. Jame numatyta, kur per šį laiką vyks paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra.
Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas
Klaipėdos rajone iki šiol vėjo jėgainių plėtra buvo negalima, o saulės elektrinių plėtra atskirai nereglamentuojama. Savivaldybė, norėdama užtikrinti darnią rajono teritorijos raidą ir suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių bei gyventojų interesus, nusprendė parengti šį specialųjį planą.
Jame nustatomos teritorijos, tinkamos vėjo jėgainių bei saulės elektrinių statybai, numatomos priemonės, padedančios užtikrinti kraštovaizdžio tvarkymą, saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams bei ribojančios neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas
Viena pagrindinių problemų Sendvario seniūnijoje, planuojant naują infrastruktūrą ar rekonstruojant seną, – laisvos valstybinės žemės trūkumas. Tai sukelia sunkumų tiek tvarkant esamas ir tiesiant naujas gatves, tiek norint įrengti pėsčiųjų–dviračių takus, apšvietimą, autobusų stoteles ar naujas jungtis su Klaipėdos miestu, kurios padėtų valdyti eismo srautus bei mažintų transporto kamšatis.
Todėl specialiajame plane numatoma seniūnijos kelių tinklo plėtra keliems dešimtmečiams į priekį, juo bus užtikrintas šių dienų realijas atitinkantis infrastruktūros vystymasis – planuojama ne tik esamo kelių tinklo rekonstrukcija ir plėtra, bet ir naujų jungčių su Klaipėdos miestu atsiradimas. Visa tai galima pasiekti tik numatant žemės išpirkimą iš gyventojų, kai jau bus numatytos lėšos infrastruktūros įrengimui, bei bendradarbiaujant su gyventojais ir kitomis institucijomis.
