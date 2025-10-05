 Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas sveikina Mokytojų dienos proga

2025-10-05 05:00 klaipeda.diena.lt inf.
Bronius Markauskas
Bronius Markauskas / Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Brangūs Mokytojai, Švietimo bendruomene,

Mokytojų diena – tai proga dar kartą padėkoti už Jūsų indėlį į mūsų visuomenę. Jūs kasdien dovanojate savo laiką, kantrybę, žinias ir širdį, ugdydami mūsų vaikų išmintį ir vertybes.

Jūsų darbas – tai ne tik pamokos klasėje, bet ir gyvenimo pamokos, kurios lydės mokinius kasdien.

Dėkoju už Jūsų ištvermę, kūrybiškumą ir atsidavimą. Nuoširdžiai linkiu, kad kiekviena diena mokykloje atneštų džiaugsmo, pasididžiavimo savo mokiniais ir įkvėpimo. Ačiū, kad kuriate mūsų krašto ateitį!

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas

