2026-01-20 14:45 klaipeda.diena.lt inf.

Netikėtai mokykloje prasidėjusios mėnesinės merginoms gali sukelti ne tik nepatogumų, bet ir nemenką stresą. Siekdamas padėti mergaitėms jaustis saugiai, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras pasirūpino, kad nemokamos higienos priemonės būtų lengvai pasiekiamos mokyklų mergaičių tualetuose.

Klaipėdos rajono mokyklose – nemokamos higienos priemonės mergaitėms
Šešiose Klaipėdos rajono mokyklose įrengtos higienos priemonių stotelės padės merginoms išvengti stresą keliančių situacijų netikėtai prasidėjus menstruacijoms. Nuo šiol mergaitėms nebereikės gėdijantis prašyti higienos priemonių iš kitų – jas nemokamai bus galima rasti ir naudoti mokyklų tualetuose.

„Mėnesinės ne visada prasideda tada, kai jų tikiesi. O pamirštos ar pasibaigusios higienos priemonės gali tapti nemenku stresu – ypač jaunoms merginoms.

Todėl šešiose Klaipėdos rajono mokyklose mergaičių tualetuose atsirado laisvai prieinamos higienos stotelės su nemokamais higieniniais paketais:

  • Vaivorykštės gimnazijoje,
  • Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijoje,
  • Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje,
  • Vėžaičių, Endriejavo ir Dituvos pagrindinėse mokyklose.

Tai – pirmasis žingsnis. Sieksime, kad ateityje tokia galimybė atsirastų ir kitose mokyklose, nes svarbu, kad mergaitės mokykloje jaustųsi saugiai ir oriai visomis dienomis“, – įraše teigė Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras.

