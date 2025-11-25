Klaipėdos rajono sodininkų bendrijos virs kaimais?

Savivaldybė prižiūri tik jai priklausančius kelius
Vienas iš sodininkų argumentų, kodėl norima naikinti sodininkų bendrijas, – kelių priežiūros perdavimas Savivaldybei. Šiuo metu už sodininkų kelių priežiūrą yra atsakingas bendrijos pirmininkas, o darbai atliekami iš surinkto nario mokesčio. Vis dėlto, panaikinus statusą, Savivaldybė nepradės automatiškai prižiūrėti bendrijai priklausiusių kelių, nes jie nepriklausys Savivaldybei, o taps valstybinėje žemėje esančiu, susisiekimo statinio teisinio statuso neturinčiu ir niekieno nevaldomu keliu. Laukia net kelerius metus truksiantis kelių perdavimo procesas, o tuo laikotarpiu keliai neturėdami savininko liks neprižiūrimi. Taigi, pirmiausia sodininkų bendrija, prieš naikindama statusą, turėtų pasistengti kelius sutvarkyti ir perduoti Savivaldybei pagal patvirtintą Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių (gatvių) perdavimo Savivaldybei tvarkos aprašą, įsigaliosiantį nuo 2026 metų.
Tačiau tam, kad Savivaldybė perimtų kelius, jie taip pat turi atitikti reikalavimus:
- kelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 4,5 m;
- kelias turi būti pravažiuojamas (nesibaigti akligatviu) arba akligatvis turi turėti dviejų ašių sunkvežimiui (iki 9 m ilgio) tinkamą apsisukimo aikštelę;
- kelias kerta bendrijos teritoriją ir juo naudojasi ne tik bendrijos teritorijoje nekilnojamąjį turtą valdantys asmenys;
- kelias turi sankryžą su vietinės ar valstybinės reikšmės keliu arba Savivaldybės nuosavybės teise bendrijos teritorijoje valdomu keliu;
- kelias yra pagrindinis kitų bendrijos kelių atžvilgiu.
Didžioji dauguma sodininkų bendrijų kelių tokių reikalavimų neatitinka, todėl jų nebus galima perimti, o tai reiškia, kad jie liks be tinkamos priežiūros, t. y. žvyravimo, greideriavimo, kelių valymo žiemą ar asfaltavimo. Tad jų priežiūra turės rūpintis patys gyventojai.
Situacija gali keistis ateityje, jei bus priimti sprendimai valstybiniu mastu ar įstatymų pakeitimai, pagal kuriuos bus sprendžiamas kelių, kurių pagal dabartinius reikalavimus savivaldybės negali perimti, likimas.
Tad sodininkų bendrijoms rekomenduojame neskubėti, įvertinti situaciją, kreiptis į Savivaldybę dėl kelių perėmimo.
Nebelikus sodininkų bendrijų, sustos namų statyba, jų registracija
Kitas svarbus klausimas, apie kurį ne visuomet pagalvoja sodininkų bendrijos, – žemės paskirtis ir statybos. Panaikinus sodininkų bendrijos statusą, visi toje teritorijoje esantys sklypai tampa žemės ūkio paskirties žeme. Tai reiškia, kad pastatus ten gali statyti tik ūkininkai, kurių sklypai ne mažesni nei 50 arų.
Kadangi praktiškai visi sklypai sodininkų bendrijose yra mažesni, savininkai turės keisti žemės paskirtį į gyvenamąją. Nepakeitus paskirties, statybos nebus galimos. O sprendžiant dėl sklypo paskirties keitimo, vertinamas ir privažiavimas prie jo. Tad, jei teritorijoje nėra reikalavimus atitinkančio suprojektuoto ar įregistruoto kelio, paskirties keitimas gali būti neleidžiamas.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad, jei sodininkų bendrijos statusas panaikintas, kol dar vyksta statybos ir namas neregistruotas – jo užregistruoti nebepavyks. Statybas bus galima tęsti tik pakeitus žemės paskirtį. Tai reiškia, kad nebus galimos ir sodo namo statybos, nes tai – nebe sodininkų bendrija. O visi nepriduoti namai turės būti suprojektuoti, gavę statybos leidimą, atitikti energinės klasės reikalavimus.
Klaipėdos rajono savivaldybė kviečia sodininkų bendrijas, svarstančias galimybę naikinti bendrijos statusą, pasikonsultuoti su Savivaldybės specialistais, pasikviesti juos į susirinkimus. Nes tinkamai nepasiruošus, galima susidurti su anksčiau išvardytomis problemomis, ir statuso pakeitimas ne tik kad nepagerintų esamos padėties, bet ir, tikėtina, ją dar labiau pablogintų.
