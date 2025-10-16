Klaipėdos rajono verslininkus kviečiame dalyvauti konkurse „Kilmės kodas. Klaipėdos rajonas“!

Klaipėdos rajono savivaldybė, norėdama atrasti geriausius Klaipėdos rajono gaminius ir paslaugas bei suteikti jiems kokybės ir pasitikėjimo ženklą „Kilmės kodas. Klaipėdos rajonas“, kviečia verslininkus dalyvauti pirmą kartą skelbiamame konkurse ir siūlyti, kokia jų produkcija ar paslaugos galėtų tapti Klaipėdos rajono simboliu. Mes norime parodyti, kad mūsų krašte gimsta gaminiai ir paslaugos verti ne tik rajono, Lietuvos, bet ir pasaulio rinkų.
„Klaipėdos rajone veikia daugiau nei 2 600 įmonių. Kiekviena jų yra ne tik savo produkto, bet ir mūsų rajono ambasadorė. Juk jų „kilmės kodas“ yra čia – Klaipėdos rajone. Tad noriu pakviesti tiek įmones, tiek individualią veiklą vykdančius asmenis dalyvauti konkurse, pristatyti savo produkciją ar paslaugas ir sėkmės atveju pažymėti juos nauju kokybės ir pasitikėjimo ženklu. Iš tikrųjų bus labai įdomu laukti konkurso rezultatų ir sužinoti, kokie produktai, kokios paslaugos reprezentuos mūsų rajoną“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Paraiškas konkursui gali teikti kiekviena Klaipėdos rajone registruota ir veiklą vykdanti įmonė ar individualią veiklą vykdantis asmuo.
Konkurso dalyviai bus vertinami keturiose kategorijose:
• Jaunojo verslo;
• Gamintojų;
• Paslaugų teikėjų;
• Mylimiausio Klaipėdos rajono gyventojų produkto.
Paraiškų priėmimas vyks iki spalio 27 d.
Konkurso nugalėtojus trijose kategorijose – Jaunojo verslo, Gamintojų ir Paslaugų teikėjų – rinks specialiai konkursui sudaryta komisija.
Na, o Mylimiausio Klaipėdos rajono gyventojų produkto nugalėtoją išrinks patys rajono gyventojai, balsuodami elektroniniu būdu per gyventojo kortelės programėlę „Atviri horizontai“.
Paraiškas galima teikti:
• Pristatant į savivaldybės „Vieną langelį“ adresu Žemaitės g. 10, Gargždai (Gargždų seniūnijos pastatas),
• Siunčiant elektroniniu paštu [email protected].
Kas laukia nugalėtojų?
• Specialus apdovanojimas, kuris bus įteiktas Klaipėdos rajono savivaldos ir verslo forumo metu.
• Teisė naudotis prekės ženklu „Kilmės kodas. Klaipėdos rajonas“, kuris taps stipriu verslo kokybės ir pasitikėjimo ženklu.
Kviečiame pasinaudoti šia proga ir parodyti, kuo didžiuojasi verslas ir visas Klaipėdos rajonas.
Išsamų konkurso tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.
Kilus klausimų dėl konkurso ar paraiškos pildymo, kreipkis
telefonu +370 604 61 392 arba el. paštu
