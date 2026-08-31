„Klaipėdos vanduo“ iki metų pabaigos skystąsias atliekas iš įmonių priims nemokamai

Riebalai – dažna kanalizacijos užsikimšimų priežastis
Į nuotekų tinklus patekę riebalai prilimpa prie vamzdynų sienelių ir tampa tarsi „lipniu sluoksniu“ kitoms atliekoms. Taip ilgainiui susidaro sąnašos, mažėja vamzdynų pralaidumas ir didėja jų užsikimšimo rizika. Riebalai nuotekose taip pat yra viena dažniausių nemalonių kvapų iš kanalizacijos priežasčių.
Skaičiuojama, kad į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą nuotekų tinklais per mėnesį patenka net apie 30 tonų riebalų – tiek jų surenkama valyklos riebalų gaudyklėse.
„Tai rodo, kad dalis riebalų vis dar patenka į nuotekų tinklus, nors jie ten neturėtų atsidurti. Taip susiduriame su keliomis problemomis – užsikimšusiais tinklais, nemaloniais kvapais ir gamtos tarša. Be to, aliejaus ir riebalų sankaupas iš tinklų pašalinti yra kelis kartus sudėtingiau. Skystosios atliekos neturėtų tapti problema – tinkamai surinktos ir perduotos tvarkyti, jos gali būti panaudojamos kaip žaliava energijai gaminti“, – sako „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Atsakingai skystąsias atliekas turėtų tvarkyti ir verslas, ir gyventojai. Pastarieji panaudotą maistinį aliejų gali kaupti sandariuose plastikiniuose buteliukuose ir vėliau nemokamai pristatyti į specialius aliejaus surinkimo konteinerius arba Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) didžiųjų atliekų aikšteles. Jei po maisto gaminimo aliejaus lieka nedaug, keptuvę galima išvalyti popierine servetėle ir ją išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Svarbiausia – aliejaus nepilti į kanalizaciją.
Kokios atliekos bus priimamos?
Nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. į Klaipėdos miesto nuotekų valyklą nemokamai bus priimamos skystosios atliekos, kurių sausųjų medžiagų (SM) koncentracija yra 5 proc. ar didesnė. Tai – riebalai iš riebalų gaudyklių, maistinis aliejus ir nuotekų dumblas iš nuotekų valymo įrenginių. Faktinė sausųjų medžiagų koncentracija nustatoma paėmus mėginį ir ištyrus jį laboratorijoje. Nemokamai šias atliekas perduoti tvarkyti galės klientai, sudarę sutartis su „Klaipėdos vanduo“.
Bendrovė primena, kad riebalų šalinimas į buitinių nuotekų tinklus yra draudžiamas. Verslo atstovai, ypač maitinimo ir maisto gamybos įmonės, turi tinkamai surinkti riebalus ir aliejų arba pasirūpinti riebalų gaudyklėmis.
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