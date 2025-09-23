„Klaipėdos vanduo“ keičia prisijungimo tvarką: klientai paslaugomis galės naudotis greičiau

Pakeitimai numatyti nesudėtingų objektų prijungimo procese, kurie sudaro apie 80 proc. visų pageidaujančių naudotis bendrovės paslaugomis. Vandens apskaitos skaitiklis nuo šiol bus montuojamas jau tinklų prijungimo metu. Tai leis klientams paslaugomis naudotis nelaukiant, kol bus baigtos visos tinklų pridavimo procedūros. Anksčiau tokia galimybė atsirasdavo tik užbaigus visus formalumus, todėl naujakuriams tekdavo laukti ilgiau.
Šis pokytis itin aktualus individualių gyvenamųjų namų savininkams, kurie sudaro didžiąją dalį naujų prisijungimų. Įsikėlę į naują būstą gyventojai galės greitai ir patogiai prisijungti prie bendrovės eksploatuojamų tinklų bei iškart naudotis vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tai ne tik sutrumpina laiką iki realaus paslaugų gavimo, bet ir palengvina patį procesą, leidžiant klientui išvengti papildomo laukimo.
„Mūsų bendrovė peržiūri ir tobulina procesus tam, kad jie būtų patogūs klientui. Svarbu ne tik užtikrinti kokybiškas paslaugas, bet ir palengvinti kelią norint tapti klientu. Todėl supaprastiname prisijungimo etapus, trumpiname terminus ir diegiame pokyčius, leidžiančius paslaugomis naudotis anksčiau. Norime, kad nauji klientai galėtų greitai ir patogiai prisijungti, o paslaugomis naudotųsi be papildomų rūpesčių“, – sako „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Greitesnį procesą užtikrina ir kiti pakeitimai. Prisijungimo sąlygos dabar bus išduodamos per 8 darbo dienas vietoje 10-ies, taip pat nesudėtingų objektų projektų derinimo procesas trumpės nuo buvusių 15 iki 10 darbo dienų. Supaprastinta ir paties projekto peržiūra – vertinami tik bendro naudojimo ir privačių tinklų sprendiniai, patenkantys į bendro naudojimo ar susisiekimo koridorių teritoriją.
Baigiamajame etape atliekama dokumentų bei supaprastinto proceso geodezinės nuotraukos patikra. Atlikus tinklų patikrinimą objekte, bus pasirašoma nuolatinė sutartis, tačiau tuo metu klientai jau būna prijungti prie tinklų ir naudojasi bendrovės paslaugomis.
Įgyvendinti pokyčiai – tai dar vienas žingsnis nuosekliai modernizuojant „Klaipėdos vandens“ veiklą. Bendrovė kryptingai siekia, kad paslaugos atitiktų klientų poreikius, vis daugiau procesų integruojama savitarnos portale tam, kad būtų patogiau ir lengviau naudotis reikiamomis paslaugomis.
