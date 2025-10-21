Konteinerių aikštelė virto šiukšlių kalnu

Trukdo atlikti darbus
Apie situaciją socialiniuose tinkluose pasidalijo gyventojai, o šokiruojantis vaizdelis sulaukė beveik šimto reakcijų – žmonės piktinosi tokia netvarka ir abejingumu.
„Aš mačiau, kaip tris kartus buvo atvažiavę šiukšliavežiai ir jiems nepavyko privažiuoti iki konteinerių – stovėjo ir laukė, tikėdamiesi, kad automobilių savininkai ateis ir patrauks savo automobilius. Ne šiaip sau atsirado ta juosta ir pranešimai, kad šiukšles reikia nešti kitur, net konteinerius papildomai pastatė mūsų patogumui. Manau, kad daugiau dėkingumo turėtume jausti tiems, kurie dirba savo darbą“, – atviravo klaipėdietė Gintarė.
Pasak jos, tokia problema yra ne atsitiktinė, nes užtverti privažiavimai, pastatyti papildomi konteineriai ir prašymai šiukšles nešti į kitą vietą atsirado tik tuomet, kai atliekų vežėjai fiziškai nebegalėjo atlikti savo darbo.
Nedorėlius – viešinti
Nemažai komentatorių siūlė imtis ir asmeninės iniciatyvos – jų nuomone, reikia griežčiau elgtis su tokiais nedorėliais, kurie ir toliau šiukšlina bei nepaiso taisyklių, nors jau dauguma konteinerių uostamiestyje yra stebimi vaizdo kameromis.
„Jeigu mano kieme taip būtų, kiekvieną dieną sėdėčiau ir gaudyčiau tokius kaimynus – filmuočiau ir viešinčiau socialiniuose tinkluose“, – komentavo dar vienas klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Gyventojai neslėpė pasipiktinimo, kad juostos, ženklai ir kameros dalies jų kaimynų negąsdina, o netvarka konteinerių aikštelėje jau ima skleisti smarvę ir atrodo klaikiai.
Taisyklių nepaiso
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Projektų vadovo Arūno Liubinavičiaus teigimu, šioje vietoje iš tiesų yra atliekami tvarkymo darbai, todėl vieta aptverta specialia juosta.
Gyventojai buvo įspėti, kad šiukšles reikia nešti į kitą vietą, buvo pastatyta ir papildomų konteinerių.
„Matome, kad žmonių įpročiai nesikeičia, ir atliekos toliau yra piktybiškai kraunamos prie konteinerių“, – atviravo A. Liubinavičius.
Pasak jo, taisyklės turėtų būti visiems aiškios, tačiau žmonės jų nepaiso.
„Jeigu konteineriai yra perpildyti ir nebėra vietos, kur išmesti šiukšles, griežtai draudžiama jas palikti prie konteinerių. Tada jas išmesti reikia į kitus, netoliese esančius konteinerius. Tokios yra taisyklės“, – tvirtino A. Liubinavičius.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, už savivaldybių patvirtintų švaros ir tvarkymo taisyklių pažeidimus gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda.
