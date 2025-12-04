Kretingos muziejaus projektui – Lietuvos kultūros tarybos finansavimas

Muziejaus projektui iš „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“ programos skirta 9 000 eurų. Pagal šią programą iš viso finansuojami 39 projektai, kuriems bendrai skirta 420 tūkst. eurų.
Be programos „Atminties institucijos (muziejai, bibliotekos, archyvai)“, Lietuvos kultūros taryba finansavimą skiria dar septynioms – „Tinklaveika“, „Profesionaliojo scenos meno sklaida“, „Mėgėjų meno renginiai“, „Menas žmogaus gerovei“, „Ugdymas kultūra“, „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos“, „Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas“.
