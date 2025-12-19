Sostinės jauniesiems sportininkams – dar daugiau galimybių

„Vilniui svarbu, kad kiekvienas jaunasis sportininkas turėtų galimybę siekti savo svajonių. Tikslinis krepšelis leidžia talentams augti ir kryptingai gerinti savo rezultatus. Plėsdami finansavimo programą, atveriame duris platesniam sporto šakų ratui ir padedame dar daugiau jaunųjų sportininkų siekti aukštų rezultatų. Tai ilgalaikė miesto investicija į stiprų, aktyvų ir ambicingą Vilnių“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Kiek lėšų skirta?
Šiemet pradiniam jaunojo sportininko krepšelio programos įgyvendinimui buvo numatyta 400 tūkst. eurų, tačiau nustačius lėšų trūkumą, papildomai skirta didesnė suma. Bendras projekto finansavimas šiais metais siekė 446 160 eurų (pernai – 268 320 eurų).
Vienam vaikui per metus skirtas 240 eurų bazinis krepšelis, po 20 eurų kas mėnesį.
„Daug žmonių ir bendruomenių prisideda prie čempiono auginimo. Jaunojo sportininko krepšelis užtikrina, kad sporto organizacijos turėtų įrankius kokybiškam ir profesionaliam atletų tobulėjimui, įtraukiant kuo daugiau vaikų. Paraiškas teikusiųjų gausa mane įkvepia ir toliau stengtis, kad Vilniuje klestėtų įvairios sporto šakos“, – sakė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Kas gavo finansavimą?
2025 m. į jaunojo sportininko krepšelio programą įtrauktos 22 sporto šakos, galinčios pretenduoti į finansavimą. Pernai programoje dalyvauti galėjo tik futbolo ir krepšinio organizacijos. Šiais metais sąrašas papildytas badmintonu, dviračių sportu, dziudo, golfu, greituoju čiuožimu, grindų rieduliu, irklavimu, kiokušin, kulkiniu šaudymu, laipiojimu, ledo rituliu, lėkščiasvydžiu, lengvąja atletika, orientavimusi, rankiniu, regbiu, sportiniais šokiais, vandens slidžių ir vandenlenčių sportu, vandensvydžiu ir žirginiu sportu.
Finansavimui iki numatyto termino paraiškas pateikė 24 sporto organizacijos. Populiariausia sporto šaka išliko futbolas – pateikta 12 paraiškų. Po 3 paraiškas pateikė ledo ritulio ir kiokušin organizacijos, po 1 paraišką – regbio, badmintono, dviračių sporto, krepšinio, dziudo ir laipiojimo organizacijos.
Įvertinus visas paraiškas, finansavimas suteiktas 20 sporto organizacijų. 2024 m. jaunojo sportininko finansavimo krepšelis suteiktas 9 sporto įstaigoms – 8 futbolo ir 1 krepšinio.
Jaunojo sportininko krepšelio programos organizacijai skiriama suma yra apskaičiuojama pagal jaunųjų sportininkų skaičių, kurie dalyvavo paraiškose nurodytose varžybose. Gautos lėšos gali būti naudojamos jaunųjų sportininkų ugdymui.
Išsamų finansavimą gavusių sporto organizacijų sąrašą galima rasti čia.
Naujausi komentarai