Benkunskas: Vilnius pasiruošęs padėti atnaujinti aikštę prie Seimo

„Su Seimo pirmininku Juozu Oleku aptarėme infrastruktūrinius projektus, kurie liečia tiek sostinės savivaldybę, tiek Seimą kaip instituciją – be abejo, buvo paminėta daug metų jau nesutvarkoma Nepriklausomybės aikštė“, – po susitikimo su Seimo vadovu Juozu Oleku ketvirtadienį Eltai komentavo V. Benkunskas.
Pernai skelbta, jog Seimo kanceliarija per trejus metus planuoja sutvarkyti Nepriklausomybės aikštės ir Seimo rūmų teritoriją bei atkurti Nepriklausomybės aikštės fontaną.
Projektas turėjo kainuoti apie 10 mln. eurų ir pradėtas įgyvendinti šiemet, tačiau darbai dar neprasidėjo.
„Darkart pasakėme, kad būtume pasiruošę Seimo kanceliarijai padėti susitvarkyti su Nepriklausomybės aikšte, jei būtų laikomasi principinio dalyko, kad darbus darome vienu metu, kai mes tvarkytume požeminę dalį dėl Seimo tunelio ir būtų užtikrintas finansavimas visai antžeminei daliai – fontanui ir kitai infrastruktūrai, kur figūruoja gan reikšmingos pinigų sumos“, – teigė meras.
Naujo konferencijų centro požeminėse patalpose Seimas galėtų dirbti ekstremaliomis sąlygomis
Planuojant ateityje vietoje šalia Seimo esančios stovėjimo aikštelės statyti tarptautinį konferencijų centrą, Vilniaus meras teigia iš parlamento vadovo išgirdęs poreikį planuojamame verslo klasės objekte įkurti požemines patalpas, kur Seimas galėtų tęsti darbus susidarius ekstremalioms sąlygoms.
„Pristatėme savo viziją Jasinskio gatvėje, prie Seimo pastatyti aukštos klasės konferencijų centrą. Matome sinergiją, kur ir Seimas galėtų būti naudotojas. Pirmininkas paminėjo, kad aktuali tema yra požeminės patalpos, kur Seimas galėtų vykdyti savo darbus esant kažkokioms ekstremalioms sąlygoms, ko dabar nėra“, – teigė V. Benkunskas.
ELTA primena, kad praėjusių metų birželį Vilniaus miesto savivaldybė pritarė sprendimui pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Seimo kanceliarija, pagal kurią šalia parlamento esanti automobilių stovėjimo aikštelė būtų perleista sostinei.
Anot savivaldos atstovų šiame sklype stovintis pastatas turėtų gerą susisiekimą su pagrindinėmis miesto gatvėmis, viešuoju transportu, o iki oro uosto – tik 7 km., šalia – svarbios valstybinės institucijos ir viešbučiai.
Bendradarbiavimo sutartimi Savivaldybė ne tik tvarkys šią teritoriją savo nuožiūra, bet ir įsipareigojo Seime dirbantiems bei institucijoms svečiams įrengti 260 automobilių parkavimo vietų, kuriomis jie naudotųsi nemokamai. Tikėtina, kad automobilių stovėjimo aikštelė bus požeminės.
