Kretingos rajone – Nausėdų vizitas

„Susitikimo su prezidentu ir jo komanda metu pirmiausiai buvo aptarta susidariusi situacija Kretingos ligoninėje – ligoninė, iš Valstybinės ligonių kasos negaudama apmokėjimo už suteiktas paslaugas, nuo gruodžio turi mėnesiui stabdyti visas planines operacijas. Prezidentas taip pat buvo supažindintas su problemomis, su kuriomis susiduria šalies savivaldybės, siekdamos tinkamai panaudoti Europos Sąjungos fondų investicijas. Aptarti ir civilinės saugos koordinavimo, potvynių prevencijos, specialistų trūkumo ir kiti rajonui aktualūs klausimai“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.
Prezidentas vizito Kretingos rajone metu taip pat padėjo gėlių prie Nepriklausomybės paminklo, o Salantų gimnazijoje su vyresnių klasių moksleiviais diskutavo pilietiškumo tema. Dienos pabaigoje prezidentas susitiko su Kretingos rajono senjorų, Kretingos trečiojo amžiaus universiteto ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kretingos bendrijos bendruomenėmis.
Tuo metu pirmoji ponia Diana Nausėdienė lankėsi Darbėnų gimnazijoje ir dalyvavo diskusijoje apie mokinių sveikatinimą, o prezidento komandos nariai susitiko su Kretingos ligoninės ir Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro, socialinių įstaigų vadovais.
