Kur dėti naudotas padangas?

Pagrindinės šių atliekų surinkimo vietos – padangų parduotuvės ir autoservisai. Ten, kur perkate naujas padangas, galite palikti ir senąsias – nemokamai priimama tiek padangų, kiek įsigyjate naujų.
Be to, kiekvienas pilnametis Klaipėdos miesto gyventojas kasmet gali nemokamai atiduoti iki 5 naudotų padangų į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) administruojamas didžiųjų atliekų aikšteles. Priduodant padangas būtina pateikti asmens dokumentą, kad būtų galima patvirtinti gyvenamąją vietą.
Jei turite daugiau nei 5 naudotas padangas arba jas pristatote ne į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės aikštelę, padangas galite atiduoti bet kurioje KRATC administruojamoje Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Skuodo ar Šilutės didžiųjų atliekų aikštelėje – pagal nustatytus įkainius.
Vienos padangos priėmimo kaina – 3,63 Eur (su PVM).
KRATC aikštelių darbo laikus ir adresus rasite www.kratc.lt/lt/atlieku-surinkimo-aiksteles.
Daugiau informacijos tel. +370 800 13 344 (darbo valandomis), el. paštu [email protected].
