Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre darbą pradeda naujas vadovas

T. Danisevičius darbą KRATC pradeda šį penktadienį, rugsėjo 5 d. Direktorius atrinktas konkurso būdu 5 metų kadencijai. Nuo šių metų balandžio įmonei vadovavo laikinai paskirta vadovė.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) – septynių Klaipėdos apskrities savivaldybių bendra įmonė, įkurta 2003 metais. Pagrindiniai įmonės strateginiai tikslai – užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius, bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą.
