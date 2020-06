Laikinojo tilto Klaipėdoje klausimas išsemtas?

Savivaldybė iki kovo pabaigos turėjo išsiaiškinti, kur pradingo anuomet pusę milijono litų kainavęs laikinasis tiltas per Dangės upę. Jį išardžius, penkerius metus be atlygio tiltą saugoję statytojai tikino, kad jo medinės dalys per tą laiką supuvo ir jas teko sudeginti. Tilto detektyvą tyrusi savivaldybės komisija kaltų taip ir nerado.