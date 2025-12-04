Mažiesiems keliautojams – spalvinimo knygelė apie Kretingą

Tai leidinys, kuris tinka ir šeimoms, ir ugdymo įstaigoms: spalvindami vaikai susipažįsta su Kretingos lankytinomis vietomis, o suaugusiesiems atsiranda puiki proga paprastai papasakoti apie miestą ir įkvėpti norą jį pamatyti.
Knygelėje yra trumpa pasaka, kurioje Kretinga atsiskleidžia vaiko akimis: smalsus berniukas Karoliukas, gyvenantis XVII a., radęs dvaro sandėlyje stebuklingą laikrodį, netikėtai „nusikelia“ į šiandieninę Kretingą ir kartu su šuniuku Smalsučiu leidžiasi į pažintį su miestu. Kelionėje vaikas paprastai ir aiškiai sužino, kuo svarbi Kretingos istorija: nuo pasakojimo apie Joną Karolį Chodkevičių ir jo pažadą po Salaspilio mūšio iki miesto vietų, kurios šiandien labiausiai traukia akį. Pasakos pabaigoje Karoliukas sugrįžta atgal, bet supranta svarbiausia: Kretinga keičiasi, tačiau jos istorijos lieka, o prie jų visada galima sugrįžti – tiek skaitant, tiek keliaujant.
„Norėjome sukurti leidinį, kuris vaikams būtų suprantamas ir įdomus. Spalvindamas vaikas natūraliai klausia, domisi, ir taip gimsta pažintis su miestu. O trumpas pasakojimas tarsi mažas maršrutas – jis veda per Kretingos lankytinas vietas vaiko akimis“, – sakė Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja turizmui Rita Beržanskienė.
Leidinio iliustracijas sukūrė Artūras Patamsis.
Nemokamai pasiimti spalvinimo knygelę galima Kretingos rajono turizmo informacijos centre (Vilniaus g. 2B).
