Metų renovacijos projekto rinkimuose – pajūrio daugiabučiai

Pagrindinė motyvacija renovuoti daugiabutį – energinis efektyvumas

Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Saulutė“ pirmininkės Ritos Kalinauskienės teigimu, daugiabučio, esančio Baltijos pr. 39 Klaipėdoje, gyventojai buvo labai motyvuoti renovuoti daugiabutį, nes norėjo, kad jų būstai būtų energiškai efektyvūs, daugiabutis mažiau šilumos išleistų į aplinką pro nesandarias sienas bei langus, o sąskaitos už šildymą būtų mažesnės.

Daugiabučio renovacijos metu įgyvendintas platus spektras energinį efektyvumą didinančių priemonių: pakeisti visi šilumos punkto įrenginiai, atnaujintos šildymo, karšto vandens, ventiliacijos sistemos, apšiltintas stogas ir fasado sienos, pakeista lietaus nuotekų sistema, įstiklinti balkonai, pakeistos bendro naudojimo lauko durys ir laiptinės langai, atnaujinta elektros instaliacija, pakeisti liftai.

„Po renovacijos gyventojai džiaugiasi, kad namas atrodo daug gražiau ir yra šiltas. Modernizacijos metu iš F energinio naudingumo klasės pasiekta B klasė, todėl ir išlaidos už šildymą gerokai sumažėjo. Pavyzdžiui, prieš renovaciją 66 kv. m butas už šildymą mokėjo apie 100 Eur, o po renovacijos – apie 30 Eur. Finansinė nauda yra akivaizdi“, – sakė R.Kalinauskienė.

Pašnekovės teigimu, aplinkiniai daugiabučiai kol kas nėra renovuojami, todėl šis namas išsiskiria. Gyventojai pastebi, kad kartais žmonės atklysta prie namo apsižvalgyti, pasidžiaugia jo estetiška išvaizda.

„Tikimės, kad mūsų pavyzdys įkvėps ir kaimyninius namus atsinaujinti. Po renovacijos gyvename komfortiškesnėje aplinkoje, gera grįžti į šiltus ir gražius namus, taip pat džiugu, jog modernizacijos metu sustiprėjo namo gyventojų bendruomeniškumo jausmas. Visiems labiau rūpi, kokioje aplinkoje gyvename. Gražų namą automatiškai norisi labiau saugoti, aplink jį tvarkyti. Renovacijos metu turėjome galimybę geriau pažinti vieni kitus. Todėl ir po atnaujinimo darbų pabendraujame, pasidaliname privalumais“, – pridūrė bendrijos pirmininkė.

Gyventojai už šildymą moka dvigubai mažiau

Palangoje, Vytauto g. 65 esančio daugiabučio būklė iki renovacijos buvo labai prasta. Gyventojams nuolatinių rūpesčių kėlė kiauras namo stogas, netvarkingai veikianti šildymo sistema, pasenusi elektros instaliacija ir beveik avarinė vamzdynų būklė.

„Renovacijos metu buvo išspręstos ilgus metus daugiabučio namo gyventojus neraminusios problemos: apšiltintas stogas, fasadas ir cokolis, pakeisti langai ir durys, atnaujinta ventiliacija, karšto vandens ir šildymo sistemos bei elektros instaliacija. Taip pat įrengtas naujas šilumos punktas, leidęs gerokai sumažinti kasmėnesines sąskaitas už šildymą“, – sakė daugiabučių renovacijos projektą administruojančios įmonės direktoriaus pavaduotoja Kristina Viščiūnienė.

Užbaigus Vytauto g. 65 esančio daugiabučio renovaciją, gyvenamojo namo energinio efektyvumo klasė nuo E pakilo iki C, o gyventojų gaunamos sąskaitos už šildymą sumažėjo daugiau nei tris kartus – 67,15 proc. Be to, į aplinką išskiriamų kenksmingų CO2 dujų kiekis sumažėjo 40,1 kg.

„Gyventojai džiaugiasi ypač komfortiškomis sąlygomis namuose ir teigiamai vertina renovacijos rezultatus. Net ir šaltomis žiemos dienomis butuose šilta, jauku ir komfortiška gyventi“, – teigė K.Viščiūnienė.

Metų renovacijos projekto rinkimai

Šie daugiabučiai dalyvauja Metų renovacijos projekto rinkimuose, kuriuos rengia Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamentas. Susipažinti su rinkimuose dalyvaujančiais projektais visuomenė gali nuo kovo 17 d. „Facebook“ paskyroje „APVA daugiabučių modernizavimas“ bei naujienų portale, kuriame balandį vyks ir atviras balsavimas.

Nors graži daugiabučio išvaizda po atliktų darbų ir mažesnės šildymo sąskaitos taip pat svarbu, ilgalaikėje perspektyvoje modernizavimo darbai prisideda tiek prie gyventojų gerovės kūrimo, tiek prie ekonomikos konkurencingumo stiprinimo ir šalies klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo.