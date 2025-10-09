Miestelį garsina švėkšniškių iniciatyvos

Gaidį perkėlė
Švėkšna garsėja ne tik šviečiančių moliūgų festivaliu. Miestelį žmonės garsino daugybe rekordų – nupinta didžiausia verba, didžiausias šiaudinis sodas, kiekvienais metais puošiamas velykinis margučių medis, buvo nupintas ilgiausias vainikas.
Šį pavasarį švėkšniškiai vėl stebino visą Lietuvą.
Asociacijos „Švėkšniškių sambūris“ nariai pagamino 5,45 m aukščio ir 7,1 m ilgio gaidžio dekoraciją, kuri puošė miestelį nuo pat pavasario.
Mažąja Lietuvos kultūros sostine tapusi Švėkšna simboliu pasirinko gaidį, kuris buvo išpuoštas žolynais.
O vien tik jo karkaso pagaminimui vietiniai vyrai virindami vargo tris dienas. Tada jau paruoštą karkasą vietos moterys pynė ir puošė kone savaitę.
„Šį savaitgalį gaidį miestelio svečiai išvys kitoje vietoje – mes jį perkėlėme prie Švėkšnos dvaro parko vartų, arčiau viaduko. Vėjai nudraskė gaidžio plunksnas, teko jas tvarkyti, išpinsime naują uodegą. Moliūgų šventei jis vėl sužibės“, – pasakojo asociacijos „Švėkšniškių sambūris“ pirmininkė Ingrita Riterienė.
Susibūrė iš meilės miesteliui
Moteris pasakojo, kad miestelio žmonės susibūrė į asociaciją iš meilės savo miesteliui.
Švėkšniškiai kiekvieną pavasarį Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios prieigose puošia čia augantį velykinį medį.
„Taip, ši idėja jau tikrai tik mūsų asociacijos. Medį puošiame tikrais margučiais, todėl darbas yra labai kruopštus. Kiaušinių girliandos labai susipina, kiaušinukai lūžinėja, juos reikia atnaujinti“, – pasakojo I. Riterienė.
2019 m. švėkšniškiai buvo pasiekę rekordą – pakabino 32 tūkst. margučių.
Tada jau buvo trečiasis rekordas. 2018 m. kabinta 16 tūkst., o 2017 m. kabinta 7,5 tūkst. margučių.
Šiemet švėkšniškiai nesiekė rekordo, bet stengėsi, kad medis būtų gražus.
Atkūrė sodą
2021 metais švėkšniškių rankomis buvo nupintas didžiausias šiaudinis sodas. Sodas pateko į Lietuvos rekordų knygą.
Asociacijos „Švėkšniškių sambūris“ nariai suvėrė 5 m aukščio, 2,23 m pločio, 6,1 kg svorio šiaudų sodą.
Sodą sudaro aštuonios tarpusavyje sujungtos piramidės, apatinė ir viršutinė piramidės, sujungtos su dar dviem viršuje ir apačioje esančiomis mažesnėmis piramidėmis.
Sodas papuoštas paukšteliais, angelėliais, saulutėmis ir girliandomis.
Šį savaitgalį į Švėkšną atvyksiantys keliautojai galės vėl išvysti sodą.
„Jį teko paremontuoti. Juk sodas labai trapus. Sodą šį savaitgalį atvykstantys galės apžiūrėti Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje, sodas kabos akių lygyje“, – kvietė I. Riterienė.
Siekia rekordų
Prieš penkerius metus Švėkšna nustebino 18,5 m aukščio švėkšniškių pagaminta verba.
Kone trys dešimtys žmonių rišo rekordinę verbą. Prie medinio koto buvo tvirtinami dar vasarą rinkti ir išdžiovinti augalai.
Tačiau špitolėje surištą verbą teko trumpinti, nes statant ją Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje verba netilpo, rėmėsi į lubas.
Iki tol aukščiausios verbos rekordas taip pat priklausė švėkšniškiams, 2013 m. miestelio žmonės buvo surišę 7,2 m dydžio verbą.
Tik 2019 m. aukščiausios verbos nominacija buvo atitekusi Kauno specialiajai mokyklai. Jos kieme buvo surišta 12,36 m verba.
„Labai džiugu, kad žmonės buriasi ir kažką daro“, – pasidžiaugė I. Riterienė.
Švėkšna garsėja didžiausiu vainiku, kurio ilgis – 720 m. Vainikas buvo supintas „Švėkšnos sambūrio“ pynėjų iš laukų žolynų, ąžuolo lapų, javų ir gėlių.
Švėkšnos įkūrimo 520 metų sukakties proga, 2023 metais, vainiku apjuosti Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios šventoriaus vartai.
Kviečia į šventę
Šį savaitgalį Švėkšna kviečia į tradicinę žibintų šventę „Mes už šviesą 2025“.
Renginiai miestelyje prasidės jau penktadienį, kai duris atvers moliūgų skaptavimo dirbtuvėlės.
Nuo 16 val. veiks paroda viloje „Genowefa“.
Nuo 18 val. Švėkšnos sinagogoje atsidarys dar viena paroda. Nuo 20 val. bus galima dalyvauti naktinėje ekskursijoje po Švėkšnos miestelį.
Žiūrovai kviečiami stebėti vaizdo projekcijas, kurios bus demonstruojamos dvaro parke.
Parodos ir vaizdo projekcijos veiks ir šeštadienį.
O nuo 19 val. Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje skambės sakralinės muzikos koncertas.
Švėkšnos evangelikų liuteronų bažnyčioje nuo 20 val. 30 min. vyks koncertas „Islandiški peizažai“.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
