Miestiečiams įgriso paukščių lesinimas: tik spėk plauti

Pasiūlymas – gyventi kitur

Vienoje socialinių tinklų grupėje po anonimo kauke pasislėpusi, kaip manoma, moteris, rašė, kad viena klaipėdietė pažėrė visą maišelį trupinių ant žolės, kad palesintų paukščius.

„Kažkas net per langus mėto maistą čia pat. O kas po to kenčia dėl paryčiais klykiančių kirų ir varnų po langais? Dar katėms šėryklas tiesiai po balkonais įrenkite. Dar gal pasiūlysite prisiimti mašinų plovimo sąskaitas nuo „bombarduotų“ mašinų savininkų? Proto nulis ir nepagarba aplinkui gyvenantiems“, – rašė anonimas.

Komentatoriai susiskaldė į dvi grupes. Vieni piktinosi, kad asmuo, užuot pasakęs šią informaciją paukščių lesintojai į akis, skelbia apie tai socialiniuose tinkluose, slėpdamas savo tikruosius duomenis ir viešai kritikuodamas kitą žmogų.

„Čia viršūnė, matyt, sėdi balkone ir viską stebi. Eikite į vienkiemį ir ten bliaukite, tragediją surado“, – anonimui siūlė viena moteriškė.

„Važiuok gyventi į vienkiemį“, – siūlė ir kita.

„O tu galvoji, viena tik valgyti nori, dvikojė egoistė“, – barėsi dar viena moteris.

„Tik spėk plauti“

Tačiau atsirado ir kitaip manančiųjų. Žmonės baiminosi, kad dažnas paukščių lesinimas į kiemus pritrauks dar daugiau sparnuočių, dėl to bus dar dažniau apdergti ir gyventojų automobiliai. Be to, paukščiai esą gali platinti ir ligas.

„Paukščių išmatos „nuėda“ mašinų dažus, teršia žolynus, kur vartosi jūsų vaikai ir augintiniai, balandžiai labai gerai perneša ligas, parazitus. Važiuokite antytes prie prūdo pašerti, o ne kiemuose veiskite“, – piktinosi moteris.

„Tik nusiplauni mašiną, kitą rytą vėl apdergta – spėk plauti, kartais net tą pačią dieną vėl apdergia“, – kalbėjo kita.

Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus atstovai ne kartą nurodė, kad lesinti paukščius viešoje vietoje uostamiestyje – draudžiama.

Vasarą tikrai nereikia, o žiemą galima.

Praėjusiais metais buvo nubausta klaipėdietė, kuri Rūtų gatvėje, po daugiabučio langais, barstė maisto atliekas kirams, balandžiams ir kitiems atskridusiems paukščiams. Kadangi moteris į kaimynų drausminimus nereagavo, tokį jos elgesį sustabdė Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai.

Vasarą lesinti tikrai nereikia

Už paukščių lesinimą, pažeidimą nustačius pirmą kartą, gresia 15 eurų bauda, tai yra pusė minimalios baudos.

Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad tokia veikla baudžiama nuo 30 iki 120 eurų bauda. Pakartotinai užfiksavus tokį pažeidimą gali grėsti nuobauda nuo 120 iki 230 eurų.

Ornitologas Julius Morkūnas priminė, kad balandžiai, varnos jokių ligų neperneša, skirtingai negu vandens telkiniuose gyvenantys paukščiai.

O apskritai vasarą lesinti paukščių nėra būtinybės, nes jie ir patys gali susirasti maisto.

„Vasarą tikrai nereikia, o žiemą galima, nes žiemą maisto yra ne itin daug. Vasarą nėra poreikio lesinti, patys paukščiai susiranda maisto“, – akcentavo J. Morkūnas.