Miesto gatvėmis vaikštinėjęs elnias grįžo pas šeimininką

Praėjusią savaitę žmonės dalijosi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose buvo užfiksuota, kaip elnias vaikšto Mogiliovo ir Laukininkų gatvėmis, taip pat pėstiesiems skirtais takais. Kai kur matyti, kad žmonės yra visai šalia elnio, tačiau gyvūnas į juos tarsi nereaguoja.
Nors daugelis žavėjosi netikėtai išvydę laukinį gyvūną mieste, dėl tokių elnio klaidžiojimų ne visiems buvo smagu. Žmonės diskutavo, jog reikia ką nors daryti, kol nenutiko nelaimė.
Penktadienio vakarą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Laukinių gyvūnų globos centras vėl gavo pranešimą apie besiblaškantį elnią. Šio centro vadovė Justina Morkūnaitė pasakojo, kaip įvykiai klostėsi toliau.
„Bendradarbiaudami su Aplinkos apsaugos departamento specialistais išsiaiškinome, kad elnias buvo pabėgęs iš aptvaro. Tai ne laukinis elnias – jis buvo laikomas žmogaus, turinčio leidimą laikyti elnius aptvaruose. Elnias buvo ženklintas, su auskarais. Savininko atsakomybė – jį susigauti“, – sakė pašnekovė.
J. Morkūnaitės teigimu, specialistai buvo pasiruošę padėti elnią pagauti – tam turėjo injekcinį ginklą su migdomaisiais vaistais.
„Tačiau pats savininkas ir Aplinkos apsaugos departamentas patvirtino, kad šeštadienį tą elnią sėkmingai sugavo ir sėkmingai susigrąžino į aptvarą. Tad elnias grįžo namo. Džiaugiamės, kad savininkui pavyko sėkmingai jį pagauti“, – teigė J. Morkūnaitė.
