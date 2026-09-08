Ministras: Klaipėdos pietinis aplinkkelis bus pastatytas 2032 metais

„Sugretinome, optimizavome procesus ir tokiu būdu sutaupėme trejus metus, nes buvo planuota, kad pietinis aplinkkelis bus baigtas statyti ir eismas atidarytas 2035 metais. Sugretinus ir optimizavus procesus mes pasiekėme 2032 metus – reiškia, 2032 metais bus atidarytas eismas ir jis bus pastatytas“, – antradienį žurnalistams teigė J. Taminskas.
Kokius tiksliai procesus pavyko optimizuoti, ministras nepaaiškino.
Jis pridūrė, kad suderinus su Finansų ministerija jo vadovaujama ministerija artimiausiomis savaitėmis pateiks Vyriausybei ilgalaikę valstybinių automobilių kelių tinklo atnaujinimo programą pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį (PPP – angl. public private partnership), kurioje į pirmą etapą įtrauktas Klaipėdos pietinis aplinkkelis.
Be to, pasak ministro, atliktas Jakų žiedo Klaipėdoje pertvarkos modeliavimas.
„Taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo ir šį ketvirtadienį Vilniuje lankysis meras Klaipėdos miesto (Arvydas Vaitkus – BNS). Pristatysime galimus variantus, kaip tvarkyti Jakų žiedą, nes Jakų žiedas šiandien patiria labai rimtus iššūkius, nes vien rytinio piko metu iš (kelio – BNS) A13 nuo Palangos vidutiniškai penkių kilometrų spūstis susidaro“, – akcentavo J. Taminskas.
Anot ministro, Jakų žiedo rekonstrukcija sumažins spūstis Šilutės plente, kurio rekonstrukciją taip pat tikimasi užbaigti 2032 metais.
„Šilutės plento rekonstrukcija numatyta lygiagrečiai su pietiniu aplinkkeliu – 2032 metais turi būti išspręsta“, – sakė J. Taminskas.
Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ šių metų sausį pranešė, kad jau pradėtas būtinų teritorijų planavimas Klaipėdos pietiniam aplinkkeliui, o procesas truks dar apie dvejus metus.
Aplinkkelis sujungs Klaipėdos miestą ir jūrų uosto teritoriją su valstybinės reikšmės krašto keliu iš Klaipėdos į Kauną per Šilutę ir Jurbarką.
6,8 kilometro ilgio pietinis aplinkkelis patenka į Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvoje ruožų sąrašą ir priskiriamas ypatingos valstybinės svarbos projektams.
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(be temos)
(be temos)