Mokyklos kieme įstrigęs sunkvežimis kelioms valandoms užblokavo kelią

2026-01-06 15:28 klaipeda.diena.lt inf.

Smiltelės gatvėje esančios mokyklos kieme bandęs apsisukti sunkvežimis įstrigo ir ilgam paralyžiavo išvažiavimą.

Socialinėje erdvėje išplitusiame vaizdo įraše girdimas moters pasakojimas apie susiklosčiusią situaciją.

Nu ką, linksminamės. Čia gražiai yra įkritusi fūra ant mūsų išvažiavimo. Stovime jau daugiau nei valandą. Mašinų eilė didėja. Čia, eilutėje, yra penkios. Dar dvi – aikštelėje. Dar viena yra ten, už kampo. Irgi laukia. Kuo tai baigsis, niekas nežino“, – komentavo vaizdo įrašą dariusi moteris.

„Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Kol kas lieka neaišku, kodėl sunkvežimio vairuotojas nusprendė apsisukti mokyklos kieme. Dėl šio manevro mokytojai ir kiti kieme buvę asmenys dar kelias valandas liko įkalinti mokyklos teritorijoje.

praeivis
Luktelkim pavasario...
0
0
Šunauja
Šiandien nesninga. Niekas nevaloma. Laukia kol pradės snigti, sakys laukiam kol nustos snigti.
1
0
Visi komentarai (2)

