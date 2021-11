Nakvynės namai Klaipėdoje jau paruošti žiemai

Atnaujintos visos patalpos

Pastatas Viršutinėje gatvėje 21, kur benamiams suteikiama galimybė gyventi iki pusės metų, buvo kurį laiką remontuojamas. Į atnaujintas patalpas sugrįžta dar pernai. Šiandien čia visos vietos yra užimtos.

Jei nustatome kaltininkus, tenka kreiptis į policiją. Būna, kad pavyksta nustatyti niokotojus.

Remontuojamos patalpos buvo ir Šilutės plente 8 (kur nakvoti dabar galės 60 asmenų). Jos jau pabaigtos tvarkyti, bet dar tuščios.

"Atnaujinimo darbai atlikti, aplinka pritaikyta neįgaliesiems, tačiau dar nesuvežti baldai, darbuotojams – kompiuteriai. Kai viską pabaigsime, čia bus galima įsikelti", – patvirtino Klaipėdos miesto nakvynės namų direktorė Alma Kontrimaitė.

Kol kas Klaipėdos benamiams nakvynės vietų pakanka, Dubysos gatvėje 39, kur yra pusšimtis vietų, užimtos tik 39.

Alma Kontrimaitė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Patys laužo, patys pyksta

Dubysos gatvėje teikiamos laikino apnakvindinimo (51 vieta) bei saugios nakvynės (8 vietos) paslaugos. Pagal nustatytą tvarką, saugios nakvynės paslauga visą parą gali naudotis net ir neblaivūs benamiai, turintys gydytojo pažymą.

O laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nuo 20 iki 8 val. ryto. Čia benamiai turi galimybę nusiprausti, virtuvėlėje pasigaminti maisto.

Tačiau pastaruoju metu įnamiai vis turi pretenzijų įstaigos administracijai, esą per mažai tualetų, veikia tik vienas neįgaliesiems skirtas dušas, taip pat reikalaujama, kad namukai būtų pradėti šildyti dar iki žmonėms ateinant, nes esą būna per šalta.

"Ne paslaptis, kad kai kurie nakvynės namų gyventojai gadina inventorių, laužo tualetus ar dušus. Juos sutaisyti reikia pinigų ir laiko. Ir ne iškart viską galime sutvarkyti, yra viešieji pirkimai, be to, dar žalos išieškojimas, jei nustatome kaltininkus, tenka kreiptis į policiją. Būna, kad pavyksta nustatyti niokotojus. Nepaisant to, tokį žmogų mes vis tiek priimame į nakvynės namus", – tvirtino A.Kontrimaitė.

Skiepų priešininkų neliko

Paradoksalu, bet per karantiną Nakvynės namuose COVID-19 protrūkių nebuvo, ten benamiai galėjo gyventi nuolat, nebereikėdavo dienos metu kažkur klajoti ir sugrįžti tik vakare.

"Galime pasidžiaugti, kad Viršutinėje gatvėje gyvenančių asmenų didžioji dalis yra paskiepyta, tik keli yra nepasiskiepiję. Ir Dubysos gatvėje, kur teikiama laikino apnakvindinimo paslauga, paskiepytų asmenų skaičius gerokai išaugo", – teigė A.Kontrimaitė.

Nakvynės namuose Dubysos gatvėje dirba socialiniai darbuotojai ir padėjėjų komanda, kurie teikia intensyvią pagalbą psichologinės krizės atveju.

"Šią pagalbą teikiame jau keletą metų. Vykstame į vietą pagal pranešimus, prevenciniais tikslais važiuojame ir į žinomas benamių susitelkimo vietas. Žiemą vykdome reidus su ugniagesiais ar Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojais. Tiesa, teikiame paslaugas tik tada, kai žmogus pats to nori. Mūsų specialistai, jei yra poreikis, palydi jį į gydymo įstaigą ar socialinę tarnybą", – teigė A.Kontrimaitė.

Įstaiga teikia pagalbą ir asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, kai gauna informacijos iš Probacijos tarnybos ar Psichologinės pagalbos centro.