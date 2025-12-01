Narkotikų platintojų taikiklyje – paaugliai

Pardavė kvaišalų?
Požeminėje perėjoje prie prekybos centro „Iki“, ties Vingio g., moteris pamatė dvi 14–15 metų paaugles, kurios tyliai kalbėjosi apie tai, kad kažkokią medžiagą reikia sumaišyti su skysčiais.
„Netrukus prie mergaičių priėjo įtartinas vyras, panašus į narkomaną, ir kažką joms pardavė. Sušukau: ką ten parduodate nepilnametėms? Tada jis pradėjo bėgti, paauglės irgi pabėgo – įtariu, kad vyras joms pardavė narkotikų“, – vienoje feisbuko grupėje rašė klaipėdietė, pasislėpusi po anonimo kauke.
Moteris tikino, kad vyras buvo tamsiai raudonos spalvos kepure, atrodė lyg „kalėjimo duonos ragavęs“, o merginos – tvarkingai apsirengusios, ilgais šviesiais plaukais.
Tėvams reikia susirūpinti
Po įrašu netruko atsirasti kitų klaipėdiečių reakcijų apie šią situaciją.
„Prie prekybos centro „Molas“ taip pat mačiau, kaip vyras kažką į rankas perdavė paaugliams, o jie irgi perdavė vyriškiui kažką – tikriausiai pinigų. Tėvai turi pasikalbėti su vaikais, nes paauglių amžius yra pats pavojingiausias“, – komentavo Neringa.
Įrašą paskelbusi moteris teigė, kad pasidalijo šiuo įvykiu tam, jog tėvai susirūpintų savo vaikais.
„Aš nepraėjau pro šalį, pasielgiau pilietiškai. Parašiau apie tai tam, kad įspėčiau tėvus – gal ir pačios merginos susimąstys apie savo elgesį“, – pažymėjo ji.
Tačiau Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai informavo, kad oficialaus pranešimo apie šį įvykį nebuvo gauta.
Problema – visų atsakomybė
Klaipėdos apskrities VPK Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus duomenimis, 2025 m. nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. Klaipėdos apskrityje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti yra pradėti 373 ikiteisminiai tyrimai.
Su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis susijusios nusikalstamos veikos šiemet yra vienas svarbiausių Klaipėdos apskrities policijos veiklos prioritetų.
Klaipėdos miesto policijos komisariate per minėtą laikotarpį yra pradėta 217 tokio pobūdžio ikiteisminių tyrimų. Pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnį, visoje apskrityje minimu laikotarpiu yra pradėti 42, Klaipėdos mieste – 18 tokio pobūdžio ikiteisminių tyrimų.
Klaipėdos apskrities VPK aptarnaujamoje teritorijoje šiemet 13-oje ikiteisminių tyrimų, pradėtų pagal BK 259 str., įtarimai buvo pareikšti nepilnamečiams asmenims. Taip pat pagal BK 260 str. įtarimai nepilnamečiui asmeniui pareikšti viename ikiteisminiame tyrime.
Pasak pareigūnų, teigiamiems rezultatams pasiekti yra būtinas visuomenės, tėvų bei visų suinteresuotų institucijų įsitraukimas bei nulinė tolerancija – kova su narkotikais yra bendra visų žmonių atsakomybė.
Turint informacijos apie narkotikų platinimą ar įtariant įvairius su narkotinėmis medžiagomis susijusius pažeidimus, pareigūnai prašo pranešti telefonu 112, svetainėje www.epolicija.lt arba policijos pasitikėjimo linija „Narkotikams NE“.
Per šiuos metus šia linija jau yra gauti 33 pranešimai, pagal gautą informaciją pradėti penki ikiteisminiai tyrimai.
