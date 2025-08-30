 Po langais – nepilnamečių viražai

Po langais – nepilnamečių viražai

Jaunuolius užfiksavo gyventojų vaizdo kameros
2025-08-30 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdos priemiesčiuose siautėja nepilnamečiai. Gyventojų apsaugos kameros užfiksavo du mini automobilius, kuriuos dažniausiai vairuoja nepilnamečiai, laigančius po pievą privačioje teritorijoje.

Linksmybės: privačioje gatvelėje po pievą laigę jaunuoliai sulaukė gyventojų klausimų dėl vairavimo kultūros.
Linksmybės: privačioje gatvelėje po pievą laigę jaunuoliai sulaukė gyventojų klausimų dėl vairavimo kultūros. / Vaizdo įrašo stop kadras

Vaizdo kameros jaunuolių automobilius įamžino vakare. Privačioje gatvelėje tokiu metu dar būna vaikų iš gretimų namų.

Jaunuoliai atidūmė didoku greičiu.

„Vakar vakare, kai gatvelė buvo pilna žaidžiančių vaikų, du „pupsikai“ tiesiog pralėkė, apsisuko pievoje ir vėl greitai nuspaudė akceleratorių. Nors ir „miniukai“, bet greitis ne 20 km/val. ir ne 30 km/val. buvo, o ir pieva – ne vieta apsisukimams“, – taip į gyventojus kreipėsi moteris, prašydama tėvus sudrausminti savo atžalas.

Paaiškėjo, kad gyvenamųjų namų gatvelė toje vietoje yra privati ir rami.

„Aklagatvis, net kurjeriai sunkiai ją randa. O va, „pupsikai“ rado. Matyt, ieškojo vietelės kur pavakaroti. Išėjau į kiemą, nes išgirdau variklių garsą, „pasiturbinę“ vaikinai juos. Pamatę mane, dar greičiau nurūko juokdamiesi“, – stebėjosi gyventoja.

Kai kas iš vietinių atpažino automobilius ir net įsiminė jaunuolių šukuosenas. Tikėtina, kad jaunuolius gyventojai jau įsidėmėjo dėl jų vairavimo stiliaus.

Tai ne vienintelė istorija, kurioje minimi nepilnamečiai, keliantys nepasitenkinimą vietiniams gyventojams.

Kitame Klaipėdos priemiestyje gyventojai nuolat skundžiasi ratais sukančiu mini automobiliu, kuriuo važinėja nepilnamečiai.

Jaunuoliai valandų valandas suka tomis pačiomis gatvėmis, itin garsiai leisdami muziką.

Kartais automobilis net vėlyvą vakarą sukinėjasi siauromis gatvelėmis, atvirais langais ir maksimaliai atsuktu stiprintuvo garso reguliatoriumi.

Šiame straipsnyje:
nepilnamečiai
jaunuoliai
paaugliai
automobiliai
pieva
mažas automobilis
chuliganiškai vairavo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų