Naujame sporto komplekse – išlūžę vartai

Naujajame aikštyne gyventojai jau pastebėjo išlūžusius vartelius, paspirtukais ir dviračiais važinėjančius vaikus bei paliekamas šiukšles.
Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius teigė, kad tik prieš savaitę atidaryto sporto komplekso vartai išlūžo vaikams juos darinėjant, tačiau abejonių kelia ir pati jų konstrukcija.
Anot seniūnaičio, varteliuose matyti ir galimo statybinio broko požymių.
„Jie nestabilūs, nesaugiai ir nekokybiškai įrengti, kai kurios konstrukcijos yra surūdijusios ir suvirintos neteisingai. Dėl šių problemų jau susisiekėme su rangovu, tik dar negavome informacijos, ką toliau žada daryti dėl šių vartų“, – teigė M. Bagdonavičius.
Tačiau varteliai – ne vienintelė problema.
Pasak M. Bagdonavičiaus, naujame aikštyne jau važinėjama paspirtukais, paliekama šiukšlių, ant dangos atsiranda žymių.
Bendruomenė ragina tėvus su vaikais pasikalbėti apie elgesį naujoje erdvėje, tačiau seniūnaitis svarsto, kad vien draudimų gali nepakakti.
„Bausmių, aišku, nereikia, bet kažkokia informacinė sklaida turėtų būti, bet vaikai neskaito, jie nemato, jie eina kiaurai, kaip laukiniai“, – piktinosi M. Bagdonavičius.
Anot seniūnaičio, viena galimybė – į mokyklą pasikviesti pareigūnus ir su vaikais kalbėti apie elgesį viešoje erdvėje.
„Gal pareigūnus reikėtų dažniau kviesti į mokyklą ir aiškinti vaikams tokius dalykus, nes jie nesupranta. Tuoj dar pradės piešti lytinius organus ant suoliukų ir sūpynių. Kas tada bus? Netvarka“, – kalbėjo M. Bagdonavičius.
Prie mokyklos jau veikia dvi vaizdo kameros, nukreiptos į sporto aikštyną, kurios, M. Bagdonavičiaus teigimu, gali padėti užfiksuoti netinkamą elgesį ir nustatyti, kas niokoja teritoriją.
„Jeigu užfiksuosime netinkamą elgesį, turbūt siųsime informaciją vaikų tėvams arba policijai“, – teigė M. Bagdonavičius.
(be temos)