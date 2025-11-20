Naujausia žinia: nuspręsta grąžinti Klaipėdoje iš tėvų paimtą kūdikį

„Vaiko teisių gynėjai, pasikalbėję su kūdikio tėvais, šeimos artimaisiais, šiuo metu įvertinę visą turimą informaciją – priėmė sprendimą, kad šiandien kūdikis saugiai grįš į namus“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį pranešė I. Skuodienė.
Lapkričio 14 dieną skelbta, kad vaiko teisių apsaugos atstovai, padedami policijos pareigūnų, iš vienos Klaipėdos ligoninės paėmė naujagimį.
Teigiama, kad ligoninėje kilo žodinis konfliktas su kūdikio tėvais, dėl kurio atvyko Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnai, o naujagimis buvo perkeltas į saugią aplinką.
Pasak I. Skuodienės, šeimai buvo pasiūlyta visa šiuo metu reikalinga pagalba. Vaiko teisių gynėjai tikisi, kad šeima bendradarbiaus su specialistais.
