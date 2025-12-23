Naujoji lengvata – tarsi dovana

Atsivers daugiau galimybių
Nuo kitų metų Klaipėdoje senjorams nuo 65-erių metinis bilietas kainuos dešimt eurų. Tačiau ja bus galima naudotis tik turint fizinę Klaipėdiečio kortelę. Ši kortelė sudarys senjorams daugiau galimybių aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
„Gyventojai nuo 65 iki 70 metų, turintys Klaipėdiečio kortelę, galės įsigyti metinį viešojo transporto bilietą už dešimt eurų. Šia lengvata siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių kasdienį gyvenimą, sudaryti jiems daugiau galimybių judėti mieste, bendrauti, lankytis renginiuose, taip pat skatinti aktyvesnį viešojo transporto naudojimą ir prisidėti prie automobilių srauto mieste mažinimo“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Kortelės turėtojai gali lankytis kultūros renginiuose su 10–25 proc. nuolaida, naudotis sporto, laisvalaikio paslaugomis bei kitomis lojalumo programos partnerių siūlomomis privilegijomis, taip pat viešojo transporto lengvatomis.
„Pagaliau mus išgirdo“
Viešojo transporto lengvata klaipėdiečiams nuo 65-erių daliai klaipėdiečių buvo ilgai laukta naujiena, leisianti keliauti patogiau, nesibaiminant dėl persėdimų, spūsčių ir kitų trikdžių.
Anot 67-nerių klaipėdietės Paulinos K., geriausia esą tai, kad pasipildžius Klaipėdiečio kortelę dešimt eurų metų pradžioje, apie bilietą nereikės galvoti visus metus.
„Man tai tarsi išsipildžiusi svajonė. Maždaug prieš metus su draugėmis kalbėjomės, kad nuo 70 metų žmonės gali už dešimt eurų visus metus važinėti viešuoju transportu. Tarp mano draugių yra tokių, kurios naudojasi šia lengvata ir dėl to labai džiaugiasi. Joms virš 70 metų, bet yra dirbančios. Kadangi jų pajamos nėra didelės, ši lengvata palengvina kasdienybę, nes nereikia galvoti apie keliones, skaičiuoti kiekvieno cento. Mes juokaudamos ginčijomės, sakėme, kad daliai mūsų 65-eri, kai kurioms – ir daugiau, mes visos esame pensininkės, gyvenimo sąlygos juk tokios pačios, kaip ir tų, kurioms 70. Kai reikia kur nors važiuoti, ir aš, ir mano vyresnė draugė įlipame į tą patį autobusą, abi esame pensininkės, skirtumas tik tas, kad ji moka dešimt eurų, o aš perku mėnesinį bilietą. Todėl, kai pamačiau sprendimą apie šią lengvatą ir jaunesnėms, apėmė jausmas, kad kažkas pagaliau mus išgirdo, pagaliau yra teisybė“, – sakė Paulina K.
Keliauti bus lengviau
65-erių klaipėdietė Beatričė L., gyvenanti pietinėje Klaipėdos pusėje, pasakojo, kad susisiekimas viešuoju transportu jos kasdienybėje užima svarbią vietą. Kartais jai tenka persėsti ir į du ar net tris autobusus, kad pasiektų kelionės tikslą, tad lengvata tikrai padės sutaupyti.
„Iš pietinės miesto pusės į ligoninę važiuoti reikia su persėdimu, tad kelionė nėra trumpa, o ir ne pigi. Kartais reikia pagalvoti, ar ne geriau sėsti į taksi, nors tai brangiau. Kai reikia persėsti į kelis autobusus, o jei dar kažką sunkaus vežiesi su savimi, taksi – tikrai paprastesnis variantas. O jeigu nuo šiol reikės sumokėti tik dešimt eurų už metinį bilietą, net nebesvarstysiu, kaip važiuoti. Sėsiu į autobusą ir nuvyksiu visur, kur tik reikės. Turiu pažįstamų, kurie gyvena soduose, vyksta į kapines ir kitas vietas. Visiems šiems žmonėms lengvata – labai svarbi. Žinote, kai vežiesi pirkinius, sodinukus ar kitus būtinus daiktus, ir neturi automobilio, viešasis transportas yra tikras išsigelbėjimas“, – pažymėjo Beatričė L.
Pasak klaipėdietės, ši lengvata veikiausiai prisidės ir prie spūsčių mažinimo mieste, kadangi dalis pensininkų nors ir turi automobilius, rinksis viešąjį transportą, nes kelionė autobusu atsieis pigiau.
„Manau, kad žmonės pradės racionaliau mąstyti. Apskritai mes, pensininkai, galvojame ne tik apie pinigus, bet ir apie patogumą. Ši lengvata tikrai yra tarsi dovana. Kai žinai, kad kelionės nekainuos papildomai, nebesvarstai, ar verta važiuoti. Yra maršrutų, kur reikia persėsti kelis kartus, kito pasirinkimo tiesiog nėra. O kai nebereikia skaičiuoti kiekvienos kelionės, gali ramiai rinktis viešąjį transportą ir galvoti apie savo patogumą“, – vardijo klaipėdietė.
Naudų – ne viena
Anot viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus Gintaro Neniškio, senjorai rečiau važinėja autobusais piko metu, kai keleivių daug, o dažniau – ne piko metu, kai autobusai kur kas tuštesni.
„Todėl keleivių senjorų pagausėjimas nereikalaus proporcingo autobusų ar reisų skaičiaus didinimo, o viešojo transporto sistemos resursai bus naudojami taupiau. Senjorai taip pat taupys laiką. Dalis jų dabar naudojasi kartiniais bilietais ir, taupydami bilietus, turi laukti, kol atvažiuos autobusas, kuriuo galės nuvažiuoti be persėdimo. Nuo šiol jie galės laisvai persėsti. Taip pat dalis senjorų atsisakys kasdienių kelionių automobiliu, tad laisvės gatvės ir automobilių statymo vietos“, – pažymėjo G. Neniškis.
Pasak Klaipėdos mero A. Vaitkaus, senjorams kelionės sudarys galimybes tapti ir socialesniais.
„Kai nebereikės skaičiuoti kiekvienos kelionės kainos, sprendimą aplankyti draugą, nuvykti į kultūrinį renginį ar prie jūros priimti bus paprasčiau, tai priklausys tik nuo noro ir savijautos. Be to, senjorai sutaupytus pinigus galės išleisti kitoms savo reikmėms. Su amžiumi atsiranda papildomų išlaidų, todėl ši paskata manau, kad tikrai vertinga kiekvienam senjorui, kad savo gyvenimą atidavę miesto kūrimui, dabar galėtų pasidžiaugti jo privalumais“, – neabejojo A. Vaitkus.
