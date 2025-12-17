Garbaus amžiaus klaipėdiečiams – daugiau galimybių

Domisi dešimtys klaipėdiečių
Iki šiol šia nuolaida galėjo pasinaudoti tik sulaukusieji 70-ies metų. Ši tvarka nesikeičia.
O sprendimą nuo 2026 m. sausio 1-osios suteikti papildomą lengvatą Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravusiems uostamiesčio viešojo transporto keleiviams nuo 65-erių, šių metų rugsėjį priėmė Klaipėdos miesto taryba.
„Sprendimas suteikti papildomą lengvatą 65 metų ir vyresniems keleiviams priimtas siekiant pagerinti vyresnio amžiaus gyventojų gyvenimo kokybę, sudaryti daugiau galimybių judėti mieste, palaikyti socialinius ryšius, lankytis kultūriniuose ir bendruomeniniuose renginiuose. Taip pat siekiama skatinti aktyvesnį viešojo transporto naudojimą, prisidėti prie automobilių srautų mažinimo mieste. Savivaldybės skaičiavimais, šiuo lengvatiniu 365 dienų viešojo transporto bilietu galės pasinaudoti apie 5 tūkst. gyventojų, tai sudaro maždaug pusę šios amžiaus grupės klaipėdiečių“, – teigė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Naudosis apie 5 tūkst. miestiečių
Anot viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktoriaus Gintaro Neniškio, per dieną į šią įstaigą dėl įvairių transporto nuolaidų kreipiasi nuo 10 iki 20 garbaus amžiaus klaipėdiečių, tai rodo, kad tokios kaip ši lengvata miestiečiams yra itin aktualios.
Iššūkių gauti šią lengvatą nebus, svarbiausia – įsigyti Klaipėdiečio kortelę.
„Techniškai mes jau esame pasirengę. Pagrindinis iššūkis šiems keleiviams bus įsigyti Klaipėdiečio kortelę, nes iki šiol nuolaidas gaudavo turėdami „Klaipėdos keleivinis transportas“ kortelę. Iš viso šia lengvata naudojasi per 14 tūkst. arba daugiau nei du iš trijų senjorų Klaipėdoje deklaravusių gyvenamąją vietą. Didžiausias privalumas – kad nereikia galvoti, ar ir kiek kortelė papildyta. Reikia tik nepamiršti vieną kartą per metus ją prasitęsti“, – nurodė G. Neniškis.
Suteikia aibę įvairių nuolaidų
Klaipėdiečio kortelė – tai lojalumo programa, kurianti vertę tiek vietos verslui, tiek registruotiems Klaipėdos gyventojams. Šios kortelės turėtojams suteikiamos įvairios nuolaidos ne tik viešajam transportui, bet ir įvairioms paslaugoms, kultūros ir sporto renginiams.
Pasak Klaipėdos miesto savivaldybės atstovų, Klaipėdiečio kortelę galima užsisakyti interneto svetainėje www.kortele.klaipeda.lt, mobiliojoje programėlėje „Klaipėdiečio kortelė“ arba atvykus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klientų aptarnavimo padalinius Taikos pr. 52C ir Liepų g. 11.
Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pavyzdžiui, pasą arba senjoro pažymėjimą. Registruojantis sistema automatiškai patikrina, ar gyventojas yra deklaruotas Klaipėdos mieste.
Akcentuojama, kad asmenys nuo 65-erių, norintys įsigyti minėtą lengvatą, privalo užsisakyti fizinę Klaipėdiečio kortelę, į kurią bus integruota nuolaida viešajam transportui.
Klaipėdiečio kortelė bus išduodama nemokamai ir galios 60 mėnesių. Tačiau jos gamyba gali užtrukti – pagaminimo terminas yra iki 20 darbo dienų, todėl klaipėdiečiai norintys, pasinaudoti kortelės teikiamomis nuolaidomis, kviečiami ja pasirūpinti iš anksto. Aktyvavimas atliekamas automatiškai, tad papildomų veiksmų klaipėdiečiams imtis nereikia.
Ateityje planuojama sudaryti galimybę lengvata naudotis ir skaitmeniniu būdu – per mobilųjį telefoną, be fizinės kortelės.
