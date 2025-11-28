Įspėja pažeidėjus: už tai gresia bauda

Ties Tiltų ir Danės gatvių sankryža, stovi kelio ženklas, ribojantis eismą visoms tranporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą, tačiau dalis vairuotojų jį ignoruoja arba jo nepastebi. Lengvieji automobiliai neretai įsilieja į viešajam transportui skirtą juostą, taip trukdydami autobusams.
Portalo klaipeda.diena.lt skaitytoja pastebi, kad prie Atgimimo stotelės po darbo valandų vairuotojai dažnai pažeidžia KET.
„Dažnai šia A juosta važiuoja ir lengvieji automobiliai. Po darbo valandų, kai eismas intensyvesnis, trukdoma viešojo transporto keleiviams saugiai įlipti į autobusą, o šių vairuotojams – tinkamai atlikti savo darbą“, – teigė skaitytoja.
Gresia piniginė bauda
Pažeidus Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį – „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“, paprastai skiriama 30–90 eurų bauda.
Toks taisyklių ignoravimas trukdo autobusams sklandžiai judėti jiems skirta juosta ir apsunkina viešojo transporto darbą.
