 Įspėja pažeidėjus: už tai gresia bauda

Įspėja pažeidėjus: už tai gresia bauda

2025-11-28 13:30 klaipeda.diena.lt inf.

H. Manto gatvėje, ties Atgimimo stotele, vis fiksuojami akivaizdūs Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai. Nors šioje atkarpoje aiškiai pažymėta A juosta, skirta tik viešajam transportui, ja nuolat važiuoja ir lengvieji automobiliai.

Įspėja pažeidėjus: už tai gresia bauda
Įspėja pažeidėjus: už tai gresia bauda / „Facebook“ paskyros „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras

Ties Tiltų ir Danės gatvių sankryža, stovi kelio ženklas, ribojantis eismą visoms tranporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą, tačiau dalis vairuotojų jį ignoruoja arba jo nepastebi. Lengvieji automobiliai neretai įsilieja į viešajam transportui skirtą juostą, taip trukdydami autobusams.

„Facebook“ paskyros „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras

Portalo klaipeda.diena.lt skaitytoja pastebi, kad prie Atgimimo stotelės po darbo valandų vairuotojai dažnai pažeidžia KET.

„Dažnai šia A juosta važiuoja ir lengvieji automobiliai. Po darbo valandų, kai eismas intensyvesnis, trukdoma viešojo transporto keleiviams saugiai įlipti į autobusą, o šių vairuotojams – tinkamai atlikti savo darbą“, – teigė skaitytoja.

Gresia piniginė bauda

Pažeidus Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį – „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“, paprastai skiriama 30–90 eurų bauda.

Toks taisyklių ignoravimas trukdo autobusams sklandžiai judėti jiems skirta juosta ir apsunkina viešojo transporto darbą.

Šiame straipsnyje:
H. Manto gatvė
Atgimimo stotelė
A juosta
viešasis transportas Klaipėdoje
KET pažeidimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
pastebėjimas
Valstybė gyvuojanti iš piliečių persekiojimo ir baudų...ir tai ne apie sovietmetį.
0
0
Feee
Greičiau baikite mieste kasinėjimus ir tvorų statymus. Jau užkniso, metų metais miestas kaip po karo...
3
-1
Visi komentarai (3)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų