Naujosios lengvatos startas – jau netrukus

Su savimi – asmens dokumentas
Iki šiol pasinaudoti šia lengvata galėjo klaipėdiečiai nuo 70 metų, tačiau nuo 2026 m. šią galimybę turės ir 65-erių sulaukę senjorai. Norint ją gauti, pirmiausia reikia užsisakyti fizinę Klaipėdiečio kortelę.
Ją užsisakyti galima interneto svetainėje www.kortele.klaipeda.lt, mobiliojoje programėlėje „Klaipėdiečio kortelė“ arba atvykus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos klientų aptarnavimo padalinius Taikos pr. 52C ir Liepų g. 11.
Primenama, kad Klaipėdiečio kortelė išduodama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Klaipėdos mieste. Registruojantis sistema automatiškai patikrina, ar gyventojas yra deklaruotas Klaipėdoje, tad papildomai nieko tikrinti nereikia.
Atvykusiems į pasirinktą aptarnavimo padalinį svarbu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Nuolaidos – ir kitoms veikloms
Klaipėdiečio kortelė sudaro senjorams daugiau galimybių aktyviai dalyvauti miesto kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
Kortelės turėtojai gali lankytis kultūros renginiuose su 10–25 proc. nuolaida, naudotis sporto, laisvalaikio paslaugomis bei kitomis lojalumo programos partnerių siūlomomis privilegijomis, taip pat viešojo transporto lengvatomis.
„Šiuo metu Klaipėdiečio kortelės turėtojams taikomos įvairios nuolaidos kultūros, edukacijos, laisvalaikio, transporto ir kitose srityse. Tarp pasiūlymų – nuolaidos mokymo centrams, vaikų darželiams, baseinų, pirčių ir SPA paslaugoms, metiniams viešojo transporto bilietams, kultūriniams renginiams, telekomunikacijų paslaugoms ar automobilių nuomai. Visą nuolaidų sąrašą galima rasti interneto svetainėje www.kortele.klaipeda.lt“, – akcentavo Klaipėdos savivaldybė.
Pasak savivaldybės specialistų, šia lengvata siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių kasdienį gyvenimą.
„Sudaryti jiems daugiau galimybių judėti mieste, bendrauti, lankytis renginiuose, taip pat skatinti aktyvesnį viešojo transporto naudojimą ir prisidėti prie automobilių srauto mieste mažinimo. Tikimasi, kad informacija apie naująją lengvatą tarp senjorų sklis bendraujant – gyventojai dalinsis šia žinia su savo artimaisiais, draugais ir bendruomenėmis. Jau dabar girdime nemažai atsiliepimų, kad senjorai laukia naujovės viešajame transporte ir labai tikiu, kad tai dar viena paskata žmonėms, kurie kūrė mūsų miestą“, – sakė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Informuos individualiai
Iki šiol metinius bilietus su 50 proc. lengvata galėjo įsigyti ir kitos socialinės grupės, o dalis 65 metų ir vyresnių gyventojų dažniau rinkdavosi vienkartinius ar mėnesinius bilietus.
Šiuo metu fizinės Klaipėdiečio kortelės pagaminimo terminas yra iki 20 darbo dienų. Aktyvavimas atliekamas automatiškai, tad papildomų veiksmų gyventojams imtis nereikia.
Savivaldybės specialistų skaičiavimais, šiuo lengvatiniu 365 dienų viešojo transporto bilietu galės pasinaudoti apie 5 tūkst. gyventojų, tai sudaro maždaug pusę šios amžiaus grupės klaipėdiečių.
Ateityje planuojama sudaryti galimybę lengvata naudotis ir skaitmeniniu būdu – per mobilųjį telefoną, be fizinės kortelės.
