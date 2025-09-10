Parengė lengvatas klaipėdiečiams: skatins dažniau rinktis viešąjį transportą

Šį klausimą svarstyti miesto politikams buvo mėginta teikti dar liepos mėnesį, tačiau projektą nuspręsta patobulinti ir dėl jo bus balsuojama rugsėjo antroje pusėje vyksiančiame miesto tarybos posėdyje.
Klaipėdos miesto tarybai bus siūloma nustatyti papildomą 96 proc. viešojo transporto lengvatą 65 metų sulaukusiems asmenims, kurie įsigis metinį bilietą.
Vienintelė sąlyga – asmuo turės turėti Klaipėdiečio kortelę.
Dabar šio amžiaus asmenims taikoma 50 proc. lengvata, įsigyjant 6 mėnesių ar metinį bilietą.
Nuo kitų metų sausio jiems metinis viešojo transporto bilietas kainuotų 10 eurų, visa bilieto kaina yra 275 eurai.
Manoma, kad tai turėtų paskatinti didesnį šios kategorijos miestiečių naudojimąsi viešuoju transportu bei, tikėtina, sumažinti naudojimąsi asmeniniais automobiliais.
Klaipėdoje šiuo metu yra 10 907 miestiečiai, kurių amžius siekia 65–69 metus.
Tikėtina, kad viešojo transporto paslaugomis naudosis bent pusė jų – apie 5,3 tūkst.
Iki šiol tik 70 metų sulaukę ir vyresni asmenys turėjo šią lengvatą, tai yra 22 629 klaipėdiečiai, iš jų 14 843 (beveik 66 proc.) ja pasinaudojo.
Projekto rengėjų teigimu, ši lengvata bus labiau tikslinė, orientuota tik į Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusius gyventojus, kurie bus įsigiję Klaipėdiečio kortelę.
Tikimasi, kad tai paskatins daugiau gyventojų deklaruoti gyvenamąją vietą Klaipėdoje, o tai padidins gyventojų pajamų mokesčio įplaukas į miesto biudžetą, nes po 65 metų dar nemaža dalis gyventojų dirba.
Planuojamas papildomas lėšų poreikis viešojo transporto kompensacijoms padengti 2026 m. Tai sudarys per 1,222 mln. eurų.
Iš viso viešojo transporto bilietų kompensacijoms metams reikės 1,4 mln. eurų.
