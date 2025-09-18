Obuolių šventė subūrė bendruomenę

Šventė džiugino visus
„Stovėdama scenoje mačiau tiek daug spindinčių akių – tai yra tikrasis šventės grožis“, – atviravo Gargždų kultūros centro Kvietinių renginių režisierė Reda Paulikienė.
Organizatorė pabrėžė, kad svarbiausia šios šventės prasmė – suburti bendruomenę.
„Esu tikra, kad tokios šventės reikalingos, nes sujungia visas kartas, įmones ir organizacijas, skatina kūrybiškumą, bendravimą, bendradarbiavimą. Visi jaukioje bendrystėje susėdo prie didelio vaišių stalo kaip graži Gargždų miesto šeima“, – pažymėjo R. Paulikienė.
Žmonių atsiliepimai liudijo tą patį – šventė džiugino visus. Susirinkusieji ne tik klausėsi muzikos, bet ir šoko, lingavo, dainavo, vaišinosi obuolių pyragais.
„Žmonės buvo tokie linksmi ir laimingi, o po renginio sulaukiau tiek daug padėkų – visa tai labai motyvuoja kurti toliau“, – pridūrė organizatorė.
Šiemet – jubiliejinė
Jubiliejinėje šventėje netrūko nei staigmenų, nei muzikinių pasirodymų.
Klausytojus džiugino Gargždų kultūros centro alternatyvios folkmuzikos ansamblis „Kas iš to?!“, scenoje pasirodė ir „Minijos“ kapela bei vokalinė grupė, Kretingalės KC ansamblis „Grajus“ ir grupė „Pečius griūn“.
Netikėtą staigmeną padovanojo projekto „Lietuvos balsas“ dalyvis Paulius Rimeikis su draugu Gustu.
Šiemet būta ir Lietuvos futbolo federacijos fanų dienos atrakcijų, dar labiau paįvairinusių šventės programą.
„Šventė buvo ypatinga, jubiliejinė – tai didelė atsakomybė ir kartu garbė ją režisuoti. Manau, kad gražias, ilgametes tradicijas būtina saugoti ir puoselėti, kol yra paklausa“, – tvirtino R. Paulikienė.
Prisidėjo ir bendruomenė
Šiemet šventėje netrūko ir ypatingų akcentų – raudoni kilimai, gausybė dekoracijų bei specialiai parengta fotozona.
„Kostiumus ir vedėjų įvaizdį kūriau pati, o fotoerdvę sukūrė Gargždų kultūros centro darbuotojos Nijolė Ambrazaitienė ir Albina Ananjeva. Labai džiaugiuosi, kad prie šventės prisidėjo ir patys žmonės – nuo kilimo iki pintinių obuolių“, – dėkojo režisierė.
Pirmąsias Obuolių šventes prieš penkiolika metų surengė Gargždų miesto bendruomenė.
Šventės pradininkės – Vida Anužienė, Violeta Gedgaudienė ir Dainora Mažonienė. Vėliau, šventei išaugus, organizavimas buvo perduotas Gargždų kultūros centrui, tačiau, anot R. Paulikienės, bendradarbiavimas su bendruomene išliko glaudus.
Tikimasi, kad ši šventė išliks ilgamete Gargždų tradicija ir toliau dovanos bendruomenei džiaugsmą.
