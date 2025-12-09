Olekas: viena investicija gali pakeisti visą regioną

Vizito metu Seimo vadovas pabrėžė, kad „Atostogų parkas“ – vienas pavyzdžių, kaip investicijos, nuoseklumas ir vietos žmonių darbas gali kardinaliai pakeisti regiono veidą.
„Per dešimt metų čia sukurtas objektas tapo reikšmingas ne tik pajūrio kraštui, bet ir visai Lietuvai. Tai įrodymas, kad regionuose gali gimti ir augti projektai, kurie nustato standartus visam šalies turizmo ir sveikatinimo sektoriui“, – sakė Seimo Pirmininkas.
Į šį kompleksą investuota daugiau nei 52 mln. eurų, o „Atostogų parkas“ tapo vienu didžiausių darbdavių ir didžiausiu mokesčių mokėtoju Kretingos rajone.
Šiandien čia dirba beveik 200 žmonių, o veikla reikšmingai prisideda prie vietos ekonomikos augimo ir turizmo srautų.
„Atostogų parko“ vadovas Ričardas Jovaiša atkreipė dėmesį, kad šiuo metu turizmo sektoriui tenka reaguoti į naujus, su kontrabandiniais balionais susijusius hibridinių atakų trikdžius.
„Ši situacija man priminė pandemijos laikotarpį, kai buvo sunku prognozuoti, kas laukia rytoj. Vis dėlto esame pasiruošę padėti – tiek su apgyvendinimu, tiek su nakvyne, jeigu dalis skrydžių būtų nukreipiama į Palangos oro uostą. Kai šalis patiria išpuolius, turime būti vieningi ir solidariai veikti, kad įveiktume bet kokią krizę“, – sakė R. Jovaiša.
Komplekso vadovas pabrėžė, kad būtent pandemija tapo vienu didžiausių išbandymų per visą veiklos laikotarpį.
„Tuomet teko priimti sprendimus, kurie nebuvo paprasti. Tačiau supratome viena – turime išsaugoti komandą ir užtikrinti, kad regionas neprarastų vieno svarbiausių savo darbdavių. Ši patirtis paskatino ieškoti inovatyvių sprendimų, kurie šiandien leidžia mums augti dar tvirčiau“, – sakė R. Jovaiša.
Vizito metu Seimo Pirmininkas įteikė oficialią padėką komplekso komandai už reikšmingą indėlį į regiono plėtrą ir atsakingo verslo puoselėjimą. J. Olekas pabrėžė, kad tokių įmonių indėlis dažnai matomas ne tik ekonomikoje, bet ir bendruomenių gyvenime.
„Turime remti tuos, kurie kuria vertę Lietuvos regionuose. Jūsų pavyzdys rodo, kad atkaklumas ir pagarba žmogui duoda rezultatų – tai indėlis ne tik į pajūrio krašto augimą, bet ir į visos šalies konkurencingumą“, – teigė parlamento vadovas.
Šie metai „Atostogų parkui“ atnešė ir kitų reikšmingų įvertinimų: kompleksui suteiktas tarptautinis tvarumo sertifikatas „Žaliasis raktas“, o Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai įteikė Padėkos ženklą už inovacijas ir nuoseklų tobulėjimą.
J. Olekas lankėsi ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje bei Klaipėdos universitete, kur susitiko su rektoriumi Artūru Razbadausku ir uostamiesčio meru Arvydu Vaitkumi. Seimo pirmininką lydėjo Seimo Ateities komiteto pirmininkas Vytautas Grubliauskas.
