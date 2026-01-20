 Opozicija svarsto surengti nepasitikėjimą Seimo pirmininku

Opozicija svarsto surengti nepasitikėjimą Seimo pirmininku

2026-01-20 13:50
Jūratė Skėrytė (BNS)

Seimo opozicijos atstovai svarsto pavasario sesijoje inicijuoti nepasitikėjimą Seimo pirmininku socialdemokratu Juozu Oleku.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Rimtai svarstome, priežasčių – visa puokštė, jos yra įvairios, ne tik dėl antikonstitucinio Juliaus Sabatausko teikimo, bet ir tai, kad bandyta politizuoti kitas nepriklausomas institucijas“, – antradienį BNS sakė opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

J. Olekas gruodį į Seimo kontrolierės pareigas teikė partijos bendražygės Nerijos Stasiulienės kandidatūrą, bet Seimas per slaptą balsavimą jai nepritarė.

Anot L. Kasčiūno, parlamento vadovas taip pat atsakingas už tai, kad skubos tvarka mėginta priimti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, lengvinančias generalinio direktoriaus atleidimą iš pareigų, už tai, kad opozicijai neleista paprašyti projekto ekspertinio vertinimo, konsultuotis su visuomene.

„Priežasčių yra daug ir tai yra pagrindas, bet galutinis sprendimas bus vasarį. Vis tiek matome situaciją sesijos pradžioje“, – teigė L. Kasčiūnas.

Pagal Seimo statutą, pasiūlymas atleisti Seimo pareigūną turi būti svarstomas, kai tokį prašymą motyvuotu raštu pateikia ne mažiau kaip penktadalis, tai yra ne mažiau kaip 29 iš 141, Seimo narių.

Pareigūnas atleidžiamas, jeigu už atleidimą per slaptą balsavimą pasisako daugiau kaip pusė visų parlamentarų.

Seimo pavasario sesija prasidės kovo 10 dieną.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
nepasitikėjimas
nepasitikėjimas Seimo pirmininku

Vanagas
Senai laikas skelbti kagebistinio ožyno pavardes.
1
0
Bronislovas
POHUM TAS KONSERVLIBERASTSKVERNELINIU NORAS,YRA TVIRTA KOALICIJA IR NIEKO JIE NEPASIEKS,GALES BERETES SUPELYTI....
2
0
Tauta
Ar liberastkoncervinė kremliaus gauja yra taip gerai užslaptinta, kad mūsų saugumas negali prie jų prieiti? Jau tas 30 metų besitęsiantis Lietuvos šaknų griovimas baigia nusibosti konkrečiai. Kai žmonėms kantrybė trūks, nepasislėps nei užsienio vilose.
1
0
