Orai pajūryje: žiema šieps dantis

2026-01-03 05:00
Daiva Janauskaitė

Būtų naivu sausio pradžioje tikėtis šilumos, tad sinoptikų prognozės apie šlapdribą šiomis dienomis bei šaltuką antroje savaitės pusėje nestebina.

Prognozė: sausio pradžioje dar žadama ir šalčio, ir sniego. / I. Kiseliovaitės nuotr.

Šiandien pietų, pietryčių vėjas vers nekišti nosies iš namų, gūsiais jis įsismarkaus iki 15–17 m/s, iš dangaus sulauksime lietaus ir šlapdribos, laikysis vos 1–3 laipsnių šiluma.

Sekmadienį vėjas po truputį rims, gūsiais jo greitis tikėtinas 15 m/s. Ir vėl lis: bus šlapdriba, naktį ir dieną laikysis vos laipsnis šilumos.

Pirmadienį vėjas pamažu rims, protarpiais sulauksime šlapdribos ir sniego, naktį termometras rodys porą laipsnių šalčio, dieną – laipsnį šilumos.

Nuo antradienio orai vės, papūs pietrytis, gali truputį pasnigti, nakties ir dienos temperatūra bus panaši – 3–5 laipsniai šalčio.

Trečiadienio naktis bus dar šaltesnė, naktį gali truputį pasnigti, šaltis spustelės iki 5–7 laipsnių, dieną kritulių nenumatoma, šals iki 3–5 laipsnių.

Ketvirtadienio naktis gali būti dar truputį vėsesnė, kritulių nelaukiama, naktį spustelės 6–8 laipsnių šaltukas, dieną termometrai rodys 3–5 laipsnius šalčio.

Penktadienį pietryčių vėjas bus nemalonus, laukiama nedidelio sniego, naktį 5–7, dieną – 2–4 laipsniai šalčio.

Panašūs orai numatomi ir kitą savaitgalį, be to, sulauksime daugiau sniego.

Šiandien sukanka lygiai 100 metų nuo pirmosios paskelbtos orų prognozės Lietuvoje.

Klimatologas Steponas Olšauskas pranešė: „1926 m. sausio 3 d. numatomas oras Lietuvoje: oro temperatūra apie 0 laipsnių, debesuota.“ Ši prognozė pasitvirtino. Tais pačiais metais orų prognozės pradėtos transliuoti per „Kauno radiofoną“, o netrukus jos atsirado ir laikraščiuose. Prognozė dažnai nenurodydavo nei tikslios oro temperatūros (apsiribojama bendromis formuluotėmis, pavyzdžiui, „stiproki šalčiai“), nei konkretaus vėjo greičio (rašoma – „stiproki vėjai“).

Pirmajai Lietuvoje sudarytai orų prognozei sukanka 100 metų. / Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos nuotr.
