Klaipėdiečių laukia permainingų orų savaitė

Šeštadienį prognozuojamas pietryčių, pietų krypties vėjas, kuris sieks 7–12 m/s. Dieną numatomas lietus, o termometrai rodys 4–6 laipsnius šilumos.
Sekmadienį vėjas bus ramesnis, prognozuojama diena be kritulių bei 3–5 laipsniai šilumos. Naktį išliks pietų krypties vėjas, numatomas silpnas lietus.
Pirmadienį taip pat prognozuojamas silpnas lietus. Naktį pūstelės pietų, pietvakarių vėjas, kurio greitis sieks 5–10 m/s, o dieną jis sustiprės iki 7–12 m/s. Temperatūra naktį bus 3–5 laipsniai šilumos, dieną 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienis ir trečiadienis bus vėjuotos dienos. Naktį ir dieną pūs 8–13 m/s pietvakarių, vakarų vėjai, gūsiai sieks iki 18 m/s. Kritulių neišvengsime – lietus prognozuojamas tiek antradienį, tiek trečiadienį, o termometrai rodys iki 9 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį laukia stipriausi savaitės vėjai. Naktį ir dieną vakarų bei šiaurės vakarų krypties vėjo greitis išliks 13–18 m/s. Taip pat prognozuojami žymesni lietūs, temperatūra naktį 6–8 laipsniai šilumos, dieną – 7–9 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus nenumatoma, dieną vėjas pamažu rims iki 8–13 m/s. Temperatūra naktį sieks 3–5 laipsnius šilumos, dieną – plius 4–6 laipsnius.
Savaitgalis atneš permainas – pasirodys šaltukas. Šeštadienio naktį vyraus pietvakarių krypties vėjai, gūsiai sieks 15–20 m/s, o – dieną šiaurės, šiaurės rytų vėjai, kritulių nenumatoma.
Nuo sekmadienio jau prognozuojama minusinė temperatūra – naktį – 2–4 laipsniai šalčio, dieną 0–2 laipsniai šilumos.
