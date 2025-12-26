Sinoptikai gerų žinių neturi: lietų keis šlapdriba ir sniegas

Temperatūra bus kontrastinga: rytiniame šalies pakraštyje kris iki 2 laipsnių šalčio, tuo metu vakariniuose rajonuose termometras rodys iki 3 laipsnių šilumos. Vakariniame šalies pakraštyje laikysis net 4-6 laipsnių šiluma. Vietomis, didžiausia tikimybė rytiniuose rajonuose, šąlant ir krentant dulksnai gali formuotis lijundros apšalas.
Šeštadienio dieną laukia permainingi orai – iki pietų praslinks šiltoji ciklono dalis, o popietę per šalį greitai praslinks šaltasis atmosferos frontas, įsiverš gerokai šaltesnio oro masė iš šiaurės, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Didesnėje šalies dalyje diena bus debesuota, tik vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose debesys praretės anksčiau nei kitur ir pasirodys saulė. Rytą rytiniuose rajonuose kai kur dar tvyros rūkas.
Krituliai pasirodys tik dalyje šalies teritorijos, didžiausia jų tikimybė bus rytinėje šalies pusėje, pirmoje dienos pusėje vyraus lietus, o popietę ir vakarop, dėl įsiveržusios šalto oro masės, lietų keis šlapdriba ir sniegas.
Slenkant atmosferos frontui dar labiau sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, gūsiai daug kur sieks pavojingus 15-20 m/s, o vakare pajūryje vėjas įsismarkaus ir iki 23 m/s. Temperatūra įdienojus pakils iki 3-7 laipsnių šilumos, tačiau popietę temperatūra po truputį kris.
Sekmadienio naktį ryčiau Lietuvos, iš šiaurės į pietus, slinks ciklonas. Naktis bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų tarpais kris krituliai, gausesni ir dažnesni jie bus šiaurės rytinėje šalies pusėje, įsivyraus šlapdriba ir sniegas. Pūs smarkus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai sieks 15-20 m/s, vietomis 21-23 m/s, o prie jūros vėjas įsišėls iki 27 m/s.
Temperatūra bus įvairi: nuo 1 laipsnio šalčio rytiniuose rajonuose iki 4 šilumos prie jūros. Pašalus kai kur susidarys plikledis.
Sekmadienio dieną ciklonas tols. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, trumpalaikiai ir daugiausia negausūs krituliai iškris tik vietomis, didžiausia tikimybė rytinėje šalies dalyje ir pajūryje, vyraus šlapdriba, sniegas. Pirmoje dienos pusėje toliau pūs smarkus šiaurės vakarų vėjas, gūsiai sieks 15-20 m/s, vietomis 21-23 m/s, pajūryje iki 27 m/s, vėliau vėjas rims. Temperatūra kils nedaug, iki 0-5 laipsnių šilumos.
Pirmadienį iš šiaurės artės naujas ciklonas su atmosferos frontais. Tiek naktį, tiek dieną bus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelyje rajonų pasirodys neilgai truksiantys ir daugiausia negausūs krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas. Vietomis susidarys plikledis. Pūs palyginti stiprus vakarų, šiaurės vakarų vėjas, naktį pajūryje, dieną kai kur gūsiai sieks 15-20 m/s. Naktį bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, tik prie jūros laikysis 2-4 laipsniai šilumos, dieną sušils iki 0-5 laipsnių šilumos.
Antradienį ciklonas suksis netoli Lietuvos. Vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur pasnigs, tačiau vyraus negausus sniegas. Šiaurės vakarų vėjas išliks neramus, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai sieks 15-20 m/s. Į šalį plūs dar šaltesnio oro masė, todėl naktį šals iki 0-5 laipsnių šalčio, o dieną bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos. Vietomis bus slidu.
