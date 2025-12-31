Iš sinoptikų – naujausia žinia: kokiais orais palydėsime senuosius ir įžengsime į Naujuosius metus?

Naujųjų metų naktį vakariniuose rajonuose kai kur truputį pasnigs. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į pietvakarių, pietų, 5–10 m/s, pajūryje rytą iki 14 m/s. Temperatūra 10–15, rytiniuose rajonuose kai kur 16–18, pajūryje 6–9 laipsniai šalčio.
Naujųjų metų dieną daug kur numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Daugelyje rajonų pustys, vietomis kils silpna pūga. Vėjas daugiausia pietų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais kris krituliai, daugiausia sniegas, šlapdriba. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Vietomis pustys. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šalčio, vakariniame šalies pakraštyje nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos, dieną 0–4 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Gruodžio 30 d. daugelyje šalies upių stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 12 cm per parą. Šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 31 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Šiuo metu ledu apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m. gylio). Kai kuriose upėse pasirodė sniegainė. Sausio 1-2 dienomis, ledu pasidengs gilesni – iki 5–9 m. gylio ežerai. Upėse formuosis priekrantės ledas, ižas.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Vandens temperatūra upėse – 0–7, ežeruose – 0–5, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 3–4 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
