Ortodontų darbo rezultatas – akinanti šypsena

Kas yra ortodontinis gydymas?

Ortodontija (iš graik. ''ortho'' – tiesus, teisingas, ''odontic'' –dantys) – tai odontologijos sritis, kuri tiria ir gydo veido ir žandikaulių vystymosi ypatumus, dantų dygimo ir padėties bei sąkandžio problemas.

Kam reikalingas ir kada taikomas?

Ortodontinio gydymo pagrindiniai tikslai yra šie: užtikrinti taisyklingą sąkandį, pagerinti kalbos ir kramtymo funkciją, sukurti gražią šypseną, ištiesinti dantis. Jis reikalingas visiems pacientams, kurių netaisyklingas sąkandis arba kurie yra nepatenkinti savo dantų ir šypsenos išvaizda. Gydymas gali būti taikomas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Pacientus, turinčius atvirkščią ar kryžminį sąkandį, reikia pradėti gydyti nuo 6-7 metų. Ankstyvesnis ortodontinių anomalijų diagnozavimas ir gydymas leidžia pasiekti stabilesnių rezultatų, reikalauja paprastesnių korekcijos metodų, padeda išvengti sudėtingesnio gydymo vėliau.

Kokie ortodontiniai aparatai naudojami?

Ortodontijos kasdienėje praktikoje naudojama daugiau kaip 20 skirtingų aparatų ar jų kombinacijų. Pagrindiniai yra trys: plokštelės, breketai ir kapos. Gydymas plokštelėmis, jei vaiko žandikauliai auga netaisyklingai, taikomas nuo 6 iki 13 metų. Plokštelė leidžia koreguoti ir užtikrinti taisyklingą žandikaulių vystymąsi bei dantų dygimą. Breketais ir kapomis gydomi pacientai, kurių sąkandis jau susiformavęs. Šiuo gydymo metodu detalizuojamas sąkandis, ištiesinami dantys, sukuriama graži šypsena.

Breketai ar tiesinančios kapos?

Iki šiol bene efektyviausias būdas turėti tiesius dantis ir taisyklingą sąkandį buvo ortodontinis gydymas breketais: ant dantų fiksuojamos ''sagutės'', prie kurių pritvirtinama visus dantis jungianti ortodontinė viela. Suaugusieji dažniausiai pageidauja labiau nematomo, estetiško ortodontinio gydymo. Breketų alternatyva – pagal pažangiausias technologijas sukurtos skaidrios tiesinančios kapos. Šio gydymo principas – kas dvi savaites keičiamos permatomos tiesinančios išimamosios kapos. Keičiant kapas, dantys po truputį juda tol, kol ištiesinami iki reikiamos padėties. Kapas kur kas patogiau nešioti, galima bet kada išsiimti, efektyviau užtikrinti burnos higieną, žmogus nejaučia diskomforto nei dėl pojūčių, nei dėl neestetiško vaizdo. Be to, gydant tiesinančiomis kapomis vizitai pas ortodontą yra retesni, tai aktualu pacientams, gyvenantiems užsienyje. Vis dėlto kapos turi ir trūkumų. Jos tinka ne visiems pacientams ir ne visais atvejais galima kokybiškai išgydyti, be to, jos brangesnės nei breketai. Kita vertus, gydymas breketais taip pat gali būti mažiau pastebimas, jei pasirenkami estetiniai breketai.

Ar gydymo metu reikia specialios dantų priežiūros?

Ortodontinio gydymo metu labai svarbu prižiūrėti dantis, rūpintis burnos higiena. Breketai ar kiti ortodontiniai aparatai dantų negadina, o dantų problemos ar ligos atsiranda nepakankamai rūpinantis dantų ir burnos sveikata. Gydymo metu rekomenduotina ilgiau ir kruopščiau valytis dantis, reguliariai lankytis pas burnos higienistą.

Ar ortodontinis gydymas skausmingas?

Ortodonto atliekamos procedūros neskausmingos. Tačiau kai kuriems pacientams, praėjus keliolikai valandų po aparatų aktyvacijos, maudžia dantis. Tai gali trukti kelias dienas. Kartais pacientai skundžiasi lūpų ir gleivinės žaizdelėmis, atsiradusiomis dėl breketų. To išvengti padeda speciali priemonės – ortodontinis vaškas, kol burnos gleivinė pripranta ir žaizdelės nebeatsinaujina. Galima rinktis beligatūrius breketus, kurie mažiau dirgina audinius. Liepų odontologijos klinikoje juos galima įsigyti už standartinių kainą –590 Eur.

Kodėl vienas gydytojas teigia, kad gydymas gali trukti 6 mėnesius, o kitas – 2 metus?

Greitas dantų ištiesinimas breketais yra metodas, kai ištiesinami priekiniai dantys neatsižvelgiant į sąkandžio situaciją. Po tokio gydymo šypsena pagražėja, dantys tampa tiesūs, tačiau dažnu atveju tai neilgalaikis rezultatas. Siekiant, kad po gydymo dantys išliktų tiesūs ilgą laiką, reikia suvesti teisingus dantų kontaktus, tačiau, norint detalizuoti sukandimą ir sukurti stabilų rezultatą, dažnai nepakanka gydytis 6 mėnesius. Gydymo trukmė priklauso nuo paciento amžiaus, pradinės būklės sudėtingumo, pasirinktos ortodontinio aparato sistemos ir paciento pareigingumo. Jeigu pacientas neatvyksta į pakartotinę apžiūrą, nesilaiko gydytojo nurodymų, toks gydymas užtrunka.

Nuo ko pradėti?

Dėl ortodontinio gydymo pirmiausia reikia pasikonsultuoti su gydytoju ortodontu Žygimantu Labanausku, kuris įvertins dantų būklę, sudarys individualų gydymo planą.

